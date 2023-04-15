«Крейсер «Москва» не был готов к боевым действиям»: скандальные подробности от Шурыгина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Затонувший в прошлом году флагман Черноморского флота крейсер «Москва» не имел эффективной системы ПВО и оказался не готов к украинской ракетной атаке

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит российский военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня, спустя год после гибели флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», выяснилось множество фактов, заставляющих по-новому увидеть всю историю с поражением и гибелью корабля. Так, в нарушении категорического приказа о неиспользовании в боевых действиях матросов срочной службы почти треть команды крейсера были именно матросами-срочниками, и среди 28 погибших и пропавших без вести моряков-срочников числится несколько человек», – пишет Шурыгин в своем телеграм-канале.

Для него совершенно непонятна причина отправки крейсера на боевую службу.

«Ни о каком использовании крейсера в качестве некого корабля радиолокационного дозора, как это объяснялось в первые дни после его гибели, речи не шло, так как в ходе модернизации 2016 – 2020 годов крейсер так и не получил новый РЛС комплекс на фазированных решетках, так как политическое решение о модернизации на базе севастопольского ремонтного морзавода не учитывало его неготовность к таким сложным технологическим работам. Фактически, кроме докового ремонта корпуса и замены части коммуникаций, никаких серьёзных модернизаций проведено не было. Имеющийся на вооружении корабля ЗРК «Форт» на базе комплекса С-300 считался устаревшим и перехватывать современные крылатые ракеты, атакующие на высотах до 5 метров, эффективно не мог», – отмечается в публикации.

По словам автора, для модернизации системы ПВО «Москвы» концерном «Купол» была предложена перспективная морская версия отлично зарекомендовавшего против крылатых ракет ЗРК «Тор», «но отвечавший за модернизацию ПВО крейсера, чиновник из МО откровенно потребовал от «Купола» «откат» и «Купол» аннулировал своё предложение».

«В итоге из-за спешки с выталкиванием корабля из ремонта ПВО крейсера не получило даже изначально планируемый «Панцирь». В итоге, выйдя из ремонта, крейсер не имел эффективной системы ПВО, был признан не боеготовым и не включен, как говорят моряки, «в линию», став фактически учебным кораблём (куда и были направлены для дальнейшего прохождения службы с кораблей, привлекаемых к СВО, матросы-срочники) и был снова поставлен в очередь на модернизацию», – указывает эксперт.

Ссылаясь на последние данные, он пишет, что крейсер был поражен украинской ПККР «Нептун».

«Причем БЧ ракеты не сработала, и она просто «копьем» пробила борт корабля, вызвав пожар остатками горючего в баках. Дежурная вахта попыталась дать кораблю полный ход и это спровоцировало взрыв форсажной камеры газовой турбины. По другой версии, при срабатывании пожарной системы часть ГСМ была смыта и попала в турбинный отсек, где и произошло возгорание, а затем взрыв. Началось поступление забортной воды», продолжает аналитик.

По его словам, к борьбе за живучесть корабля «экипаж оказался готов слабо», а потому по мере распространения пожара был отдан приказ оставить корабль.

«Но затем к крейсеру подошел спасательный корабль ЧФ и его моряки (гражданская команда) включились в борьбу за живучесть. Пожар удалось ликвидировать, но при проветривании задымлённых палуб огонь вновь вспыхнул, одновременно с этим увеличилось поступление воды в машинное отделение, крен на левый борт начал нарастать, и после почти 6 часов борьбы за живучесть корабль был оставлен и затонул. До сих пор нет ответа на главный вопрос: кто принял решение отправить небоеготовый крейсер в район боевых действий? Главное – зачем? И кто ответил за потерю флагмана Черноморского флота?», – резюмирует Шурыгин.