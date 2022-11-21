Кременчуг избавился от солнца русской поэзии

21.11.2022  13:58 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Украина


В Полтавской области сегодня демонтировали бюст известного российского поэта Александра Пушкина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник.

В Полтавской области сегодня демонтировали бюст известного российского поэта Александра Пушкина. Об этом, передает...

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Она уточнила, что памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября «Об организационно-правовых мероприятиях по устранению/перемещению объекта истории – памятника русскому поэту и писателю А.С.Пушкину из публичного пространства г. Кременчуга».

Теперь бюст будет находиться на территории коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга».

До этого памятник в Кременчуге располагался на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

Напомним, что после 24 февраля на Украине началась оголтелая кампания по дерусификации и выкорчевыванию всего, что хоть как-то имеет отношение к России: переименовываются улицы и населенные пункты, сносятся памятники и так далее.

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