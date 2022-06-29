Кременчугский ТЦ: киевский режим цинично спрятался за спинами гражданских

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Новости Украины

Отработанная в боях тактика киевского режима превращать мирных граждан в живой щит наглядно показала себя в ходе раздутой киевской пропагандой информационной кампании после удара российских ВКС по кременчугскому заводу с вооружением и боеприпасами.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нескольких десятках метрах от ТЦ находятся цеха оборонного Кременчугского завода «Кредмаш», где хранилось поступившее из США и государств ЕС вооружение и боеприпасы для отправки группировке ВСУ в Донбассе. А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы в непосредственной близости от торгового центра? Такой вопрос в голову не приходил ни западным корреспондентам, ни западным НПО, ни гуманитарщикам, которые так озабочены ситуацией вокруг Украины», – сказала представитель МИД РФ.

«Западные режимы поставляют оружие, которые складируются не просто в непосредственной близости к гражданской инфраструктуре, а, как рассказывает режим Зеленского, в густонаселённой гражданской инфраструктуре. Это же делается намерено. Это и есть то самое, что мы называем прятаться за спинами мирных граждан, выставляя их в виде щита, просто используя их в качестве заложников своих геополитических интересов. Именно цеха и склады, а не ТЦ и мирные граждане, были уничтожены высокоточными ударами ВКС», – заявила Захарова.