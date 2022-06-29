Кременчугский ТЦ: киевский режим цинично спрятался за спинами гражданских

29.06.2022  14:45 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 897
 
Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Отработанная в боях тактика киевского режима превращать мирных граждан в живой щит наглядно показала себя в ходе раздутой киевской пропагандой информационной кампании после удара российских ВКС по кременчугскому заводу с вооружением и боеприпасами.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отработанная в боях тактика киевского режима превращать мирных граждан в живой щит наглядно показала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В нескольких десятках метрах от ТЦ находятся цеха оборонного Кременчугского завода «Кредмаш», где хранилось поступившее из США и государств ЕС вооружение и боеприпасы для отправки группировке ВСУ в Донбассе.

А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы в непосредственной близости от торгового центра? Такой вопрос в голову не приходил ни западным корреспондентам, ни западным НПО, ни гуманитарщикам, которые так озабочены ситуацией вокруг Украины», – сказала представитель МИД РФ.

«Западные режимы поставляют оружие, которые складируются не просто в непосредственной близости к гражданской инфраструктуре, а, как рассказывает режим Зеленского, в густонаселённой гражданской инфраструктуре. Это же делается намерено.

Это и есть то самое, что мы называем прятаться за спинами мирных граждан, выставляя их в виде щита, просто используя их в качестве заложников своих геополитических интересов.

Именно цеха и склады, а не ТЦ и мирные граждане, были уничтожены высокоточными ударами ВКС», – заявила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть