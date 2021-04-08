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08.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Кремль ещё раз предупредил о скором конце Украины

Новости Украины

Россия вмешается в конфликт на Донбассе, если Украина попытается его разжечь, и это станет концом Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все зависит от того, каков будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы вынуждены будем встать на защиту. Сегодня там достаточно закаленные в боях формирования ОРДЛО в состоянии удерживать, но все зависит от другой стороны. Я поддерживают оценки, которые есть внутри Украины, о том, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел. Выстрел себе не в ногу, а в висок», – сказал Козак.

Он также раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна вступить в НАТО.

«Где НАТО, а где конфликт на Украине? Где логика? Это тоже начало развала Украины, если он таким образом попытается решить конфликт. Никогда этого не будет, никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт», – сказал Козак.

 

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