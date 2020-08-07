Кремль готовит Белоруссии армянский сценарий – меджлисовец

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва сливает надоевшего президента Белоруссии Александра Лукашенко и планирует в стране «армянский сценарий», делая ставку на «коллективного Пашиняна».

Об этом в эфире YouTube-канала «Sotnik TV» заявил бежавший из Москвы на Украину пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, что сил у Путина намного больше – и политических, и военных, и гибридных. И понятно, что если уж в Украине, как выяснилось, агентурой было пронизано всё в момент аннексии – и Минобороны, и всё-всё-всё, то есть, предательство было тотальным, это были русские агенты, они сейчас в России вместе со своим Януковичем бултыхаются или в оккупированном Крыму, временно оккупированном.

В Беларуси, я уверен, такая же фильтрация, я вообще удивился, что этих русских гибридных, кто они – «вагнеровцы», поймали. Это, не знаю, какие-то непродажные люди попались в белорусских спецслужбах или это политическая игра. Хотя, мне всё равно, главное – как это публично выглядит, а публично это выглядит так, что Путин шантажирует Лукашенко.

Против Лукашенко ещё большинство населения Беларуси, которому он тупо надоел, вовремя он уйти не мог. Потому что много преступлений, убийств, он в ловушке, он с этого велосипеда диктаторского спрыгнуть не может, из всех оставшихся сил крутит педали, пока не дали, но дадут безусловно, вопрос последствий», – рассуждает меджлисовец.

Он добавил, что не исключает варианта, когда Кремль ведёт переговоры и с альтернативной кандидаткой, и с теми, кто за ней стоит.

«Я бы здесь не питал каких-то розовых иллюзий. Даже предположим, что Кремль плюнул на Батьку, мол, ты старый дурак, выпендриваешься тут, тебя уже надо вывозить вперёд ногами, что ты шантажируешь, не выдрючивайся, вступай в Союз на правах какого-то белорусского округа, маленького братского народа-недонарода и так далее, как они это любят.

Потом, предположим, что плюнули и там победили демократические силы, правоохранители не стали стрелять, типа народ победил, что-то типа мирного майдана, украинской оранжевой революции», – фантазирует пропагандист.

«Я не сомневаюсь в искренности белорусов, которые ходят на эти митинги, но думаю, что здесь вполне возможен как один из вариантов – это армянский вариант. Помнишь, два года назад, когда там фактически была бархатная революция? И были огромные иллюзии, что Армения станет демократической страной, развернётся на Запад и так далее.

Но есть политические реалии, есть небольшая страна, где фактически находится огромный русский контингент, который на этих конфликтах, войнах с соседними государствами играет, типа мы защищаем вас, на самом деле, они всё кругом дестабилизируют, и всегда так было. Думаю, в Беларуси такой тоже вариант возможен, что, допустим, Москва сливает Лукашенко, но ставит на такого коллективного Пашиняна в юбке Беларуси, мол, ладно, пусть его свергают, наши-то люди все останутся на своих местах, агенты и так далее», – делится своей конспирологией Муждабаев.

«Будет такая – два года что-то слышал про какие-то внешнеполитические противоречащие России шаги? Нет. По-прежнему Армения голосует так же, как Россия в ООН и везде, по-прежнему остаётся военным союзником, ведь у России немного военных союзников, обязывающих военным договором о совместных боевых действиях – это Беларусь, Армения и Казахстан.

Поэтому Россия из своих лап не выпустит Беларусь в любом случае. В этом угроза огромная. И, конечно, приоритет это независимость, потому что власть можно внутри менять, но когда придут «зелёные человечки», ты уже ничего не сможешь сделать», – тревожится меджлисовец.