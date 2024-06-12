«Кремль готовит госпереворот в Молдове» – депутат от правящей партии Санду

Алексей Логофет.  
12.06.2024 18:57
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


Пытаясь помешать процессу евроинтеграции Молдовы и сорвать референдум о вступлении в ЕС, Кремль собирается организовать государственный переворот в Кишиневе.

Об этом в программе “Punctul de Azi” на телеканале Moldova 1 заявил ветеран молдавской политики, депутат парламента от партии «Действие и солидарность», одиозный русофоб Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пытаясь помешать процессу евроинтеграции Молдовы и сорвать референдум о вступлении в ЕС, Кремль собирается...

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Он предложил организовать проверки на полиграфе всех депутатов парламента, чтобы они доказали свою непричастность к «кремлёвскому режиму».

«Кремль не хочет выпускать Республику Молдова из-под контроля. Референдум о евроинтеграции очень важен для разрыва с плохим прошлым, а это означает, что Кремль попытается вызвать хаос, дестабилизацию, чтобы сорвать идею референдума. Я, как человек, который время от времени заглядывает в Конституцию Республики Молдова, знаю, что там говорится, что Конституция не может быть пересмотрена в условиях чрезвычайного положения или войны.

Есть еще режим на левом берегу Днестра и опыт 2014 года, когда молодые люди из Гагаузии были завербованы и отправлены в Ростов-на-Дону, чтобы подготовить их к дестабилизации Республики Молдова», – сочинял русофоб.

Парламентарий отметил, что посоветовал коллегам «отличать измену от плюрализма мнений». Он предложил всем депутатам пройти проверку на полиграфе, хотя понимает, что эта идея не будет поддержана.

«Приходите добровольно, все депутаты, мы пройдем проверку на полиграфе, в том смысле, что у нас нет никаких обязательств по отношению к Российской Федерации. Не думаю, что идея будет поддержана, но серьезная проблема в том, что в парламенте страны у нас 25 процентов депутатов являются сотрудниками кремлевского режима, который пытается устроить государственный переворот», – пугал депутат.

Таким образом, правящая партия Майи Санду лишний раз подтверждает, что предвыборная кампания пройдёт в атмосфере накала русофобии и поиска внутренних врагов.

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