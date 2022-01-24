Кремль готовится признать республики Донбасса, – Стрелков

24.01.2022  00:34 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Группировки российских войск, размещенной на границах с Донбассом, будет достаточно для защиты республик в случае нападения Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировки российских войск, размещенной на границах с Донбассом, будет достаточно для защиты республик в...

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По мнению Стрелкова, похоже на то, что Россия собирается признавать республики Донбасса официально, а войска, сосредоточенные вдоль границы, будут призваны защитить их от ВСУ.

«Видимо, все-таки, принято решение, надеюсь, что оно принято, что Кремль не собирается сдавать Донбасс, поскольку понимает, что без каких-либо гарантий, следующий Крым, и далее везде…

То есть, собираются, возможно, признать республики и защитить их. Может быть, в лучшем случае, продвинуться до границ республик и закрепиться. На это сил хватит. Может хватить сил на Харьков, хотя там тоже большие вопросы, скорее всего, на это Кремль не решится.

Защитить ЛДНР, cкорее всего, может решиться. По крайней мере, могут, и к этому готовятся. Для чего столько войск? Ну вот для этого – защитить ЛДНР, решив тактическую задачу и не решая стратегическую, для этого войск достаточно.

Более того, даже их размещение вполне нормально, потому что если нет задачи идти на Киев или Одессу, то все равно, размещение российских войск в Белоруссии – там неплохую группировку создали под предлогом выборов, на других направлениях нежели донецкое, оно вполне адекватно, поскольку отвлекает часть сил Украины от донецкого направления», – заявил Стрелков.

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