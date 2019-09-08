Кремль и Додон по-разному рассказывают о встрече с Путиным

08.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон второй раз за неделю побывал в Москве. В первый раз он встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, во второй – с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля, сообщая о встрече, делает акцент на стабилизации ситуации в Молдавии, что позволит развивать двусторонние отношения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додон сообщает о намерении провести межправкомиссию – первую за последние три года – и инвестиционный форум.

Однако самому молдавскому президенту из разговора запомнилось совсем другое.

«Уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится», – написал Додон в своем телеграмм-канале.

Кроме того, он выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок.

Молдавские наблюдатели полагают, что Додон будет активно демонстрировать свою способность решать практические вопросы с одним из самых влиятельных политиков планеты, чтобы продвигать свою Социалистическую партию на местных выборах, которые стартовали в Молдавии.