Кремль лишает Лукашенко последних козырей для шантажа России

08.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия последовательно выходит на полное импортозамещение, и в скором времени откажется от закупок оборудования и товаров в постсоветских странах.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, после отказа от услуг прибалтийских и украинских предприятий на очереди окажутся белорусские производители.

«Прибалтика уже не нужна, потому что построена своя портовая инфраструктура, но для этого нужно время. Белоруссия скоро будет не нужна, она уже практически не нужна, потому что то, что там Борисов сказал: «мы не будем замещать» (на встрече с премьер-министром Белоруссии вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия не планирует замещать белорусские товары, – авт.), – ну где же мы не будем замещать? У нас, что, производство большегрузов в России остановится? Борисов остановит «Тонар»? Борисов остановит в Ярославле завод «Komatsu»? Не будет он этого делать. Что, Борисов остановит «КАМАЗ», разработки многоосной платформы? Не будет никто этого делать.

Все критические производства потихонечку замещены. Мы справились с украинским следом. Они там истерят, что «у нас ничего не получится». У нас то «ракеты без них не полетят», то «самолеты без них не полетят», то «суда без них не будут ходить».

Ребята, ну что смешить, вас никто не уговаривает, просто с вами разговаривают, как с последними оставшимися внятными людьми, поскольку у нас очень много общего, мы – одно и то же. С вами просто разговаривают – не делайте себе беды», – заявил Трухан, подразумевая отказ Александра Лукашенко от неоднократных предложений по воссоединению с Россией и шантаж уходом на Запад.