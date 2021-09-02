Кремль не дал в обиду школьника, указавшего Путину на ошибку

02.09.2021 13:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российским либералам не удалось раздуть скандал вокруг мальчика Никанора Толстых из Воркуты, который сделал замечание президенту РФ Владимиру Путину, когда тот проводил урок истории 1 сентября во Владивостоке.

Президент по ошибке назвал войну Петра I со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов и рассказал о поражениях и победах русской армии. Путин в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.

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Позже распространилась информация, что директор воркутинской школы №35 упрекнула Никанора и сказала, что нужно быть скромнее и не поправлять президента. Педагог отметила, что это понимаешь с годами.

Либералы раздули этот эпизод. Замечание учительницы у них превратилось в нагоняй, а Никанору якобы угрожает отчисление из школы.

«Таких холуёв, как директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева, надо держать подальше от детей. Парень — молодец. Смелее тысяч взрослых чиновников, которые готовы соглашаться с любым словом Путина, даже если это враньё», – проповедовал телеграм-канал блогера-уголовника Алексея Навального.

Главный редактор Republic.ru Дмитрий Колезев заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», что на этом эпизоде «кремлевская пропаганда дала сбой». Владимир Путин, по его мнению, «должен оставаться столько же великим историком, сколько и мастерским хоккеистом», несмотря на то, что в истории он ошибается, а в хоккей играет «примерно на уровне начинающего ученика детской спортивной школе».

Накал либеральных страстей снял сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто ребенка не отчислит. Тем более такого талантливого и знающего. Мы надеемся, что ребенок не подвергнется критике. Президент сам говорил, что это именно диалог. Президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. А мы знаем, что он обладает феноменальным знаниями по истории. Конечно, он с готовностью слушает корректировки – будь то в исполнении ребенка или специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. И ребенок молодец», – сказал Песков.

Политологу Евгению Марченко эта история напомнила, как он сам спорил с учителем истории в школе о коне Александра Македонского. Остроумный ответ педагога сделал их друзьями.

«Новый учитель истории Борис Францевич на первом уроке в нашем классе рассказывал: «И вот Александр Македонский на своём верном коне Буцефале вернулся из индийского похода…» Наглый семиклассник Евгений Минченко не удержался: «Этого никак не могло быть. Буцефал погиб во время индийского похода, в сражении на реке Гидаспе с войсками раджи Пора». «Видишь ли, Женя, – ответил мудрый учитель. – Дело в том, что следующего своего коня Александр тоже назвал Буцефалом». Так мы с ним и задружились. Не было никакой попытки загнобить «шибко умного». Было уважение и поддержка ученика, который искренне стремится к знаниям. Желаю всем педагогам больше ершистых и талантливых учеников, с характером и самоуважением», – написал Минченко в своем блоге.