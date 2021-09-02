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02.09.2021 13:30 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Образование, Политика, Россия, Скандал
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Кремль не дал в обиду школьника, указавшего Путину на ошибку

Российским либералам не удалось раздуть скандал вокруг мальчика Никанора Толстых из Воркуты, который сделал...

Российским либералам не удалось раздуть скандал вокруг мальчика Никанора Толстых из Воркуты, который сделал замечание президенту РФ Владимиру Путину, когда тот проводил урок истории 1 сентября во Владивостоке.

Президент по ошибке назвал войну Петра I со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов и рассказал о поражениях и победах русской армии. Путин в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.

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Позже распространилась информация, что директор воркутинской школы №35 упрекнула  Никанора и сказала, что нужно быть скромнее и не поправлять президента. Педагог отметила, что это понимаешь с годами.

Либералы раздули этот эпизод. Замечание учительницы у них превратилось в нагоняй, а Никанору якобы угрожает отчисление из школы.

«Таких холуёв, как директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева, надо держать подальше от детей. Парень — молодец. Смелее тысяч взрослых чиновников, которые готовы соглашаться с любым словом Путина, даже если это враньё», – проповедовал телеграм-канал блогера-уголовника Алексея Навального.

Главный редактор Republic.ru  Дмитрий Колезев заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», что на этом эпизоде «кремлевская пропаганда дала сбой».  Владимир Путин, по его мнению, «должен оставаться столько же великим историком, сколько и мастерским хоккеистом», несмотря на то, что в истории он ошибается, а в хоккей играет «примерно на уровне начинающего ученика детской спортивной школе».

Накал либеральных страстей снял сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто ребенка не отчислит. Тем более такого талантливого и знающего. Мы надеемся, что ребенок не подвергнется критике. Президент сам говорил, что это именно диалог. Президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. А мы знаем, что он обладает феноменальным знаниями по истории. Конечно, он с готовностью слушает корректировки – будь то в исполнении ребенка или специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. И ребенок молодец», – сказал Песков.

Политологу Евгению Марченко эта история напомнила, как он сам спорил с учителем истории в школе о коне Александра Македонского. Остроумный ответ педагога сделал их друзьями.

«Новый учитель истории Борис Францевич на первом уроке в нашем классе рассказывал: «И вот Александр Македонский на своём верном коне Буцефале вернулся из индийского похода…»

Наглый семиклассник Евгений Минченко не удержался: «Этого никак не могло быть. Буцефал погиб во время индийского похода, в сражении на реке Гидаспе с войсками раджи Пора».

«Видишь ли, Женя, – ответил мудрый учитель. – Дело в том, что следующего своего коня Александр тоже назвал Буцефалом».

Так мы с ним и задружились. Не было никакой попытки загнобить «шибко умного». Было уважение и поддержка ученика, который искренне стремится к знаниям.

Желаю всем педагогам больше ершистых и талантливых учеников, с характером и самоуважением», – написал Минченко в своем блоге.

 

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