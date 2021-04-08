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08.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Кремль: Обострение вокруг Донбасса – на 90% личная инициатива Зеленского

Новости Украины

Владимир Зеленский нагнетает ситуацию на Донбассе по личной инициативе, а не под влиянием США.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Конечно, для этих молодых людей внешняя поддержка имеет значение, но не определяющее. Они руководствуются, прежде всего, внутриполитическими соображениями, своими рейтингами», – сказал Козак.

Он оценил внешний фактор в ситуации на Донбассе в 10%.

«Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с Донбассом. Скорее всего, этого нет», – сказал Козак.

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