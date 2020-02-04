Кремль опроверг бредни чокнутого профессора

06.11.2020, Москва, Елена Острякова

Кремль был вынужден сегодня опровергать информацию озвученную странноватым профессором Валерием Соловьем, который рекомендует себя как члена тайной организации, управляющей миром, и со ссылкой на надежные источники распространяет скандальные слухи.

Так, 2 ноября в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Соловей заявил, что в начале следующего года президент РФ уйдет в отставку в связи с состоянием своего здоровья. Диагнозы Путина профессор в эфире называть отказался, но дал ссылку на анонимный телеграм-канал, который выклянчил себе подписку в 50 тысяч человек в обмен на эту информацию.

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Несмотря на «смертельные диагнозы» Путин, по словам Соловья, все равно собирается то ли возглавить Госсовет, то ли стать пожизненным сенатором.

На решение Путина, по словам Соловья, оказала влияние гимнастка Алина Кабаева, которая якобы является его гражданской женой.

Сплетни Соловья до сегодняшнего дня транслировали только маргинальные СМИ. Однако 6 ноября «сенсационный эксклюзив» опубликовали сразу два британских таблоида – Sun и Daily Mail.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня информацию западных таблоидов «полной чушью» и заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо и в отставку он не собирается.

«Особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо», – сказал Песков.

Напомним, что ранее Соловей несколько раз заявлял о том, что оппозиционный блогер Алексей Навальный «был отравлен» с ведома российского президента. При этом профессор подчеркивал, что это не его мнение, а «медицинский факт».

Согласно УК РФ клевета наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.