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09.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Дзен, Космос, Политика, Россия, США
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Кремль ответил генералу США, объявившему о подготовке к войне в космосе


Соединенные Штаты готовятся к боевым действиям в космическом пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая по видеосвязи в рамках форума по международной безопасности в Галифаксе.

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«Ясно, что космос становится сферой военных действий», – сказал американский генерал.

При этом он назвал Россию соперником США в космосе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, в связи с чем американский генерал делает такого рода заявления.

«Но в целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения. Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество, мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе, мы надеемся, что оно будет продолжаться, и что оно также не падет жертвой различных русофобских проявлений», – сказала Песков в комментарии «Комсомольской правде».

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