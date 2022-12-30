Кремль перестал поздравлять Майю Санду – как Зеленского

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Президент РФ Владимир Путин не стал поздравлять свою молдавскую коллегу Майю Санду с Новым годом.

Также поздравления на постсоветском пространстве не удостоились Украина, Грузия и страны Прибалтики, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов», – уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Санду в эфире общественной телерадиокомпании Moldova 1 объявила Россию «страной-агрессором».

«Когда мы пришли к власти, то заявили, что хотим конструктивные отношения с РФ, исходя из интересов наших граждан, в экономике и в отношении наших граждан, которые тогда работали в РФ, сейчас их становится всё меньше. Когда началась война – то какие отношения могут быть с агрессором, со страной, которая убивает соседей?», – вещала Санду.

Она также заявила, что Россия хочет помешать европейскому пути Молдовы, но при этом пообещала, что страна станет членом Евросоюза до конца этого десятилетия.

Санду утверждает, что в настоящее время предпосылок для «нападения России» на Молдову нет, «благодаря мужеству украинской армии». Втянуть Молдову в войну, по ее словам, пытались «несколько враждебных сил, беглецов и коррумпированных политиков». При этом она заверила, что Молдова будет продолжать свою оборону при помощи западных партнеров.

Молдавский президент уверена в победе Украины, которая «откроет возможности для решения приднестровского вопроса». При этом она посетовала, что бюджет страны – «маленький плацинда» (пирожок, блюдо молдавской кухни – ред.) «из-за войны».

А сегодня молдавский минкульт объявил 2023 год Годом украинской культуры. В Кишинев пригласили театральный коллектив из Мариуполя. Интересно, это тот же театр, который недавно с успехом выступил в Крыму?

Судя по всему русофобская риторика властей не находит поддержи у рядовых молдаван. Согласно последнему соцопросу, антирейтинг молдавских политиков с большим отрывом возглавила Санду. 42% считают, что она больше других дискредитирует страну. 26,3% респондентов оценивают изменения в Молдове негативно, а 36,8% – очень негативно.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин поздравил Санду с Новым годом. Кроме того, в этом году он направил ей поздравление с Днём Победы. В этом году молдаван поздравил с праздником посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

«Надеемся, что очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран», – написал он.