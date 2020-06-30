Кремль помирится с Лукашенко только на своих условиях

30.06.2020, Москва, Елена Острякова

Ни одна из стран мира не поддержит президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не хочет делать ставку на Лукашенко: Москва – по причине отказа от Союзного государства и атаки на структуры «Газпрома», ЕС – по причине отсутствия народной поддержки и усиления недемократических мер воздействия на оппозицию, США – из-за близости Кремля (чуть более 600 км от Минска).

Более менее нейтральными союзниками остаются отстранённые от политики КНР и ОАЭ, которых с Белоруссией связывают только инвестиционные отношения и личные связи с семьей Лукашенко. Но помогать ему в признании своего избрания ни китайцы, ни арабы не будут, так как в принципе готовы вести дела с любым другим избранным президентом Белоруссии», – написал Гращенков.

При этом он считает, что от обострения отношений с белорусским президентом Кремль удерживают экономические и военные интересы.

«Россия и Белоруссия ключевые торговые партнеры, кроме того, есть определенные военные договоренности (опять же из-за близости границ, от Могилёва до Смоленска всего 150 км), этническая близость народов.

Поэтому идти на явную войну с батькой, что бы перессориться со всей страной, тоже не следует. Нужно примирение, но произойдет оно на очень невыгодных для Лукашенко условиях… и не сегодня», – написал Гращенков.