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Скоро Москва начнёт сомневаться в легитимности многих западных лидеров так же, как сомневается в легитимности просроченного украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасева заявил его коллега Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия продемонстрировала Западу, что никакого белого шума, связанного с компромиссами, не будет. По сути дела, это продолжение той же позиции России, которую мы знаем с осени 2021 года: что только чёткие переговоры, жирные точки в документах, а не шушуканье и кулуарщина. Россия будет готова к переговорам, но при определённых условиях – эти переговоры должны быть равных, ответственных. То есть, те, кто берут на себя обязательства, должны отвечать за базар», – сказал Ермолаев.

«И ко многим нынешним лидерам у Кремля большие вопросы – вы надолго ли, за что вы отвечаете, и кто за вами стоит? По некоторым лидерам Кремль открыто об этом говорит, в частности, к Украине было много таких вопросов. Но сейчас подобного же рода темы будут звучать и в адрес лидера Франции, Великобритании, Германии, и лидера США. Договариваться с Байденом, или ждать Трампа? Если с Байденом – насколько этому можно доверять в трамповский период?» – добавил политолог.