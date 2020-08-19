19.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Кремль предостерег от вмешательства во внутренние дела Белоруссии


Москва считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия – наше союзное государство и братская нам страна. Белорусы братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтоб были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог.

Конечно, мы считаем главным, чтобы в нынешней ситуации не было никакого влияния извне. Мы с сожалением констатируем, что попытки непосредственного вмешательства имеют место. Считаем это недопустимым», – сказал Песков.

Он отметил, что «международные наблюдатели отфиксировали белорусские выборы как состоявшиеся».

«Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках правовового поля и диалога», – сказал Песков.


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