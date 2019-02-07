07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва не проводит никакой работы по формированию лояльно настроенной к России оппозиции в соседних странах. Поэтому не стоит удивляться, когда после падения режима в очередной столице к власти приходят проамерикански настроенные «странные люди».

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, у нас политика, особенно на постсоветском пространстве, очень странная: мы выбираем лидера, мол, хороший, с ним можно торговать, но не работаем с оппозицией, не выстраиваем свою собственную оппозицию. А когда рушится режим, удивляемся, что пришли какие-то странные люди, с которыми работали американцы.

В результате у нас на Украине нет оппозиции, ориентированной на Россию, а если есть, она или раздроблена, или настолько слаба, что говорить о том, что она когда-то придёт к власти, по меньшей мере, глупо», – заявил эксперт.

«Это не только Украины касается. А что, в Армении не так? Точно так же произошло. А в других государствах разве не может так произойти? Никто не работает с оппозицией», – добавил Багдасаров.

По его мнению, теперь на Украине нет надежды на приход лояльных России сил к власти и удержание ими контроля над страной в условиях наличия мощного сопротивления националистов.

Багдасаров полагает, что России следует сосредоточиться над возвращением под свой контроль исторических русских земель и оставить надежду на позитивные изменения в результате выборов.

«Мы не можем ждать, когда разрозненная «оппозиция», ориентированная на Россию, объединится. Мы дождёмся! Два-три поколения, и русских людей на Украине не будет. Мы должны действовать!

Смена режима в Киеве ни к чему не приведёт, даже если это будет не Тимошенко или кто-то там. Даже если придёт патриотически настроенный по отношению к России человек, он не сможет контролировать всю Украину! Потому что огромная масса западной части организуют ему по двадцать майданов в день, они снесут его!» – заявил Багдасаров.

«Надо честно и откровенно сказать: нас интересует Юго-Восток, наша исконная земля! Исконная земля русских, кем бы они ни назывались», – добавил эксперт.