Кремль призвали открыто поддержать русских

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Руководству России надо брать пример с Польши, Венгрии и Израиля – эти страны, в отличие от нынешней РФ, не стесняются открыто поддерживать тех людей, которых считают своими соотечественниками.

Таким мнением в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной ситуации вокруг беженцев с Украины, поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас всё время употребляют какие-то эвфемизмы: «соотечественники», «носители русского языка». У нас никогда просто не могут сказать, что Россия может, должна хоть когда-то поддержать русских.

Почему? Почему венгры не стесняются говорить, что они поддерживают венгров? Почему поляки не считают зазорным поддерживать именно поляков или людей из Полони?

Почему Израиль считает возможным поддерживать и иудеев, и евреев, и вообще всех, кто имеет еврейское происхождение?

Почему мы не имеем этого права?», – отметил Безпалько.