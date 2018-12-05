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Кремль призвали открыто поддержать русских
Руководству России надо брать пример с Польши, Венгрии и Израиля – эти страны, в отличие от нынешней РФ, не стесняются открыто поддерживать тех людей, которых считают своими соотечественниками.
Таким мнением в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной ситуации вокруг беженцев с Украины, поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас всё время употребляют какие-то эвфемизмы: «соотечественники», «носители русского языка». У нас никогда просто не могут сказать, что Россия может, должна хоть когда-то поддержать русских.
Почему? Почему венгры не стесняются говорить, что они поддерживают венгров? Почему поляки не считают зазорным поддерживать именно поляков или людей из Полони?
Почему Израиль считает возможным поддерживать и иудеев, и евреев, и вообще всех, кто имеет еврейское происхождение?
Почему мы не имеем этого права?», – отметил Безпалько.
Метки: Беженцы с Донбасса, Беженцы с Украины, Богдан Безпалько, политэмигранты, Эмигранты из Украины
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