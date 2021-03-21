Кремль призвали возвращать Большую Новороссию – без оглядки на «проукраинские настроения»

21.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Ближайшее окружение Владислава Суркова, назначенного в РФ ответственным за Украину, вплоть до начала Евромайдана не имело представления о том, что значительная часть земель, входящих в состав украинского государства, являются историческими русскими территориями – Новороссией – переданными большевиками в состав УССР.

Принятая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» должна сыграть не только роль ориентира для жителей ЛДНР, но и для московских чиновников. Об этом на заседании клуба «Добрые русские люди» в Москве заявил вынужденный покинуть Киев после переворота 2014 года журналист Александр Чаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я помню, в 2013 году, когда в Киеве начался Евромайдан, в Киев приехали Сурков и Чеснаков. Меня попросили встретиться с Чеснаковым, помощником Суркова, человеком, который отвечал за Украину. Я ему в киевском кафе рассказывал о Донецко-Криворожской Республике и Новороссии, а он смотрел на меня так, как будто я рассказываю ему про вторую Луну, которая вращается вокруг земли. Потому что неизвестно было в Москве о том, что есть такая Новороссия.

Я помню летом 2013 года меня забанил в Facebook Эдуард Лимонов или человек, который вёл его страницу в этой соцсети. Забанил за то, что он тогда опубликовал стихотворение «Украина», и там написал об украинце Махно и прочее. Я ему написал в комментариях: «Эдуард Вениаминович, Махно не был украинцем, а представителем Новороссии», он ничего не ответил и просто забанил, потому что не знали», – напомнил Чаленко.

Он также напомнил, что возвращение термина «Новороссия» в повестку топ-чиновников РФ произошло только после упоминания о ней в одном из выступлений Владимира Путина в 2014 году.

Чаленко считает, что руководство РФ не должно отказываться от вопроса о возвращении Большой Новороссии под предлогом того, что там в результате репрессий и работы украинской пропаганды сформировалась значительная часть антироссийского населения.

Чаленко привел пример агрессивной экспансии украинского национализма на Юго-Восток. Остановить её можно только жёсткой политикой русификации.

«Я семь лет живу в Великороссии и часто слышу: «Ты знаешь, если мы придём в Полтаву или Одессу, там население изменилось, они как-то уже не так нас воспринимают»…

То есть, у нас русский человек обращает внимание на то – проукраинские настроения, не проукраинские настроения. Да украинцу вообще на это плевать! Если бы Никита Хрущёв в 1954 году отдал не только Крым, а и Москву, и когда каждый из вас говорил бы, что это русский город, то украинский деятель говорил бы: «Послушай, дорогой мой. Москва – это исконный украинский город, основанный украинским князем Юрием Долгоруким». И всё, ему плевать на всё!

И если там 99,9% москвичей считали бы, что это русский город, то украинским националистам было бы плевать на это. А лет через 20, я вас уверяю, уже 30% москвичей повторяли бы за украинскими националистами. А через 100 лет – 80-90%», – привел пример Чаленко.

«Мы побеждаем не только силой оружия, а и силой того, что наша идеология является доминирующей. Так вот, сила русской доктрины должна быть в том, чтобы мы доминировали на нашей территории и никого и ничего не боялись. Кто-то хочет, не хочет – это их проблемы. Здесь территория русского народа, и в скором времени все будут русскими», – предложил журналист стратегию деукраинизации территорий Новороссии.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что вся историческая Новороссия – неотъемлемая часть России будущего. Об этом говорится в тексте доктрины «Русский Донбасс».