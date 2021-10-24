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24.10.2021 18:24 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Кремль призывают устроить Украине такую же блокаду, как она устроила Крыму

Новости УкраиныЗапад использует на постсоветском  пространстве опыт трансформации в своих интересах стран на Балканах Об...

Запад использует на постсоветском  пространстве опыт трансформации в своих интересах стран на Балканах

Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на  научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западу удалось создать страны-трансгендеры, отказывающиеся от основ православной культуры, на Балканах. И сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы создать класс стран нетрадиционной цивилизационной ориентации уже вокруг территории самой России – на Украине и в Грузии. Как показывает история, такие страны не выживают», – сказал Мурадов.

Он полагает, что России следует жесткими мерами разобраться со «странами-беспризорниками» у своих границ.

«Нужно прибраться в своей «квартире» – на пространстве, которое являлось и является пространством исторической России. Речь идет о частях русского народа, которые сегодня являются беспризорными странами и конфликтными территориями. И будут оставаться такими до тех пор, пока не будет окончательно решена их судьба.

Иначе мы будем все время находиться на грани конфликта. У нас достаточное количество мер экономического и гуманитарного характера подобных тем, которые Украина применяет в отношении Крыма.

Если мы хотя бы одну десятую этих мер применим к Украине, там очень быстро сменится власть, потому что экономически эта страна уже почти не существует», – сказал Мурадов.

По его мнению, если вопрос о вступлении в НАТО не будет  исключен из украинской конституции, то «признание ЛДНР должно встать в повестку дня».

Целью конференции было создание постоянно действующей экспертной площадки для обсуждения и выработки механизмов преодоления возникающих в регионе вызовов и угроз, обмена мнениями и содействия развитию и процветанию Черноморского региона, Крыма и Севастополя как неотъемлемой части РФ.

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