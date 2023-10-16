«Кремль просто так нас не отпустит» – спикер парламента Молдовы

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Власти Молдовы будут продолжать бороться и действовать ради достижения своих целей невзирая на тех, кто пытается столкнуть страну с пути вступления в Евросоюз.

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу в подкасте издания Ziarul de Garda.

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«Бандиты не спят. Они понимают, что для них это борьба за жизнь. Кремль вложил много денег в проект, целью которого является остановить наш процесс европейской интеграции», – заявил Гросу.

Он добавил:

«Это всего лишь кончики щупалец, но кукловодом, на которого мы должны обратить внимание, является Кремль. Они представить не могут, как молдаване решили стать частью Евросоюза. Вы понимаете, какое это оскорбление для империи».

На вопрос, не считает ли он, что это создает опасные прецеденты, которые впоследствии будут использованы против Молдовы, Гросу отметил, что борьба на этом не заканчивается, а Россия так просто Молдову не отпустит.

«Все это знают. Но мы будем действовать, у нас есть свои планы: мы должны начать переговоры и победить на местных выборах. И тех, кто захочет обмывать, возьмут на заметку», — подчеркнул глава парламента.

По его словам, в вопросе вступления Республики Молдова в ЕС имеются хорошие перспективы, но еще есть над чем поработать.

«Мы не расслабляемся. Недавно я был в Дублине, где у меня были встречи с коллегами, прошли дискуссии. Но все зависит от нас, мы толкаем телегу — мы должны принять законы, организовать свободные и честные выборы, не допустить в них участия бандитов», — заключил Гросу.

Главари русофобского режима Молдовы не устают пробивать дно своими заявлениями. На этот раз председатель парламента Гросу задал новый стандарт «свободных и честных выборов»: главное – назвать своих политических оппонентов «бандитами» и на этом основании не допустить их участие в выборах.