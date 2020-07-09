Кремль считает по-прежнему актуальными «дорожные карты», от которых увиливал Лукашенко

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Для российской стороны по-прежнему являются актуальной реализация «дорожных карт», предусмотренных договором о Союзном государстве с Белоруссией.

Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определенная последовательность действий, определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в Союзном договоре тоже прописана определенная последовательность и этапность действий по интеграции. Эти темы действительно находятся на повестке дня и обсуждаются на самом различном уровне», – сказал Песков.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.

При этом Минск требовал от Москвы новых скидок на энергоносители и экономических преференций.

Пресса сообщала, что Кремль взамен на новые льготы и кредиты требует реальной интеграции, однако Минск предпочитает играть в «самостийность». Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства.