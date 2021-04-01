Кремль: Удар по штабам ВСУ в Харькове и Одессе – идея неофициальная

13.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Власти России не планируют бомбардировку украинских военных объектов в Харькове и Одессе. Об этом говорят различные спикеры в эфирах ток-шоу на ТВ, это является их частным мнением.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пескова, такое мнение не является официальной позицией Кремля и свидетельствует лишь о «широкой палитре мнений» в российском обществе.

«На российском телевидении – и государственном, и негосударственном, выступают самые разные люди. Там представлена достаточно широкая палитра мнений. И, действительно, там иногда возникают очень жаркие споры, где высказываются разные, в том числе, крайние точки зрения. Они, конечно, не имеют никакого отношения к официальной позиции. Это, скорее, зеркальное отражение многогранного общественного мнения в России.

Разумеется, все, что происходит вокруг Украины, не может не вызывать самого живого интереса и приковывает к себе внимание россиян, поэтому они активно обсуждают, и существуют разные точки зрения. Но это не имеет отношения к официальной позиции», – заявил Песков.