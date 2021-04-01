Подпишись на рассылку
13.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Просмотров:

Кремль: Удар по штабам ВСУ в Харькове и Одессе – идея неофициальная

Новости Украины

Власти России не планируют бомбардировку украинских военных объектов в Харькове и Одессе. Об этом говорят различные спикеры в эфирах ток-шоу на ТВ, это является их частным мнением.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Пескова, такое мнение не является официальной позицией Кремля и свидетельствует лишь о «широкой палитре мнений» в российском обществе.

«На российском телевидении – и государственном, и негосударственном, выступают самые разные люди. Там представлена достаточно широкая палитра мнений. И, действительно, там иногда возникают очень жаркие споры, где высказываются разные, в том числе, крайние точки зрения. Они, конечно, не имеют никакого отношения к официальной позиции. Это, скорее, зеркальное  отражение многогранного общественного мнения в России.

Разумеется, все, что происходит вокруг Украины, не может не вызывать самого живого интереса и приковывает к себе внимание россиян, поэтому они активно обсуждают, и существуют разные точки зрения. Но это не имеет отношения к официальной позиции», – заявил Песков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть