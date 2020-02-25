Кремль укокошит бесприданницу Украину, если не договорится с её сутенёрами – эксперт

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация не ведет никаких переговоров с Украиной. Понимая отсутствие у Киева субъектности, Москва требует от Запада определиться с тем, кто будет решать судьбу «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин или Кремль условный, или официальная Россия не ведет диалога ни с Украиной, ни с Киевом, ни с Зеленским. Никакого диалога нет, потому что они отказывают нам в субъектности.

Вопрос, насколько они в этом правы или неправы – это другой вопрос, но мы догадываемся, что такая проблема с субъективностью есть.

И вопрос они ставят так: «Дорогие Париж, Берлин и Вашингтон, с кем из вас договариваться по поводу Украины? Определитесь между собой, пожалуйста. А с Украиной у нас не получится.

И я вам хочу сказать, если мы возьмем объективно, если мы возьмем Украину как государство, то Украина регулярно демонстрирует, что да, договориться никак не получится», – признал Джангиров.

По словам эксперта, у России нет какого-то четкого плана по Украине, кроме того, что предусматривает самый критический сценарий – «так не доставайся же ты никому».

«У самой России какого-то «Плана А» нет в отношении Украины, но есть четкий «План Б», что если что-то идет не так, то тогда план бесприданницы называется, помните, чем заканчивалась – «так не достанься ты никому». Вот тогда, я думаю, что этот вариант рассматривается», – заключил эксперт.