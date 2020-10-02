Кремль уже не сообщает о разговорах Путина с Лукашенко

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президенты России и Белоруссии провели сегодня телефонный разговор.

Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что президенты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, ситуацию в Белоруссии и России «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами», ситуацию с коронавирусом, возобновление транспортного сообщения и недавние совместные военные учения.

Примечательно, что официальный сайт Кремля об этом разговоре ничего не сообщает. За последние два месяца Путин и Лукашенко созванивались около 10 раз и лично встречались в Сочи.