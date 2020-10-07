Кремль в очередной раз отшил путешествующую Тихановскую

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Никаких контактов президента РФ Владимира Путина с бежавшей в Литву бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не планируется.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Она пребывает на территории ЕС, активно путешествует. Встречается с теми с различными главами государств, которые считают нелегимным действующего главу государства Белоруссия. Это совершенно другая ситуация, чем в той же Киргизии. Поэтому каких-то контактов с Тихановской не планируется», – сказал Песков.

Вчера Тихановская встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросила у нее кредитов, а сегодня выступила с обращением в Национальной ассамблее Франции и призвала власти Белоруссии и сесть за стол переговоров с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

«Мы также благодарны Франции как государству-участнику ОБСЕ за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси», – сказала Тихановская.

На прошлой неделе с ней встречался президент Франции Эммануэль Макрон.