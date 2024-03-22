Кремль впервые официально заявил о войне. Грядёт вторая волна мобилизации?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого ранее патриотическая общественность критиковала за неоднозначные заявления по поводу происходящего вокруг Украины, выступил с неожиданно жёсткими тезисами.

Песков в интервью «Аргументам и фактам» сказал, что участие коалиции стран Запада в боевых действиях на стороне Киева превращает СВО в войну (де-факто, но не де-юре,), часть новых территорий России находится под оккупацией киевского режима, а Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое официально посягает на Крым и другие регионы РФ. О том, что означает смена риторики спикера Кремля, – в подборке мнений комментаторов.

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«Похоже, что еще полтора года в Кремле сохраняли надежду удержать конфликт в рамках СВО. И вот главное, наконец, сказано! Да, война! И, да, она будет вестись до Победы!» – прогнозирует военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сигнал, да еще какой! Да еще – от кого! Я не хочу сказать, что это свидетельство того, что принято решение «топить до талого». Но это точно значит, что шутки прекратились. И заигрывания – тоже. Там еще Дмитрий Сергеевич исчерпывающе сказал про необходимость освобождения конституционной территории России. Сказал – как отрезал. Такая чёткая точка в вопросе», – указывает политолог Дмитрий Евстафьев.

«Уж если Песков прямым текстом и будничным голосом сообщает, что время СВО истекло, и Запад переступил черту, за которой война, то выходит, мы принимаем бой. И горе побеждённым. При этом, как и в феврале 2022-го, так и теперь, нас вынуждают ударить первыми, не дожидаясь чего-то гораздо худшего. Тогда получается, что сегодняшний ночной «салют» был артподготовкой накануне… А вот накануне чего именно, мы очень скоро узнаем. И увидим», – отмечает крымский телеведущий Сергей Веселовский.

Общественник из Запорожья Владимир Рогов явно рассчитывает на освобождение малой Родины.

«Полностью согласен с Дмитрием Сергеевичем – пока будет существовать хотя бы один хутор под сине-жёлтой или чёрно-красной тряпками, на этом хуторе будут готовить теракты и оружие массового поражения для ударов по нам. Снять угрозу для России можно только путём ликвидации любого проявления политического украинства, прикрытого псевдогосударством».

Обозреватель Егор Холмогоров настроен скептически.

«Два года всеми мыслимыми способами мы уклонялись от серьезного вступления в войну. Отступали. Воевали зеками. Заключали зерновые сделки. Мутили договорняки о том, что не будет боевых действий на Севере, а потом нас обманывали. И в результате имеем что имеем. Небольшая удача под Авдеевкой сменилась масштабным символическим поражением в Белгороде (оно тем больше, что физически хохлы почти не продвинулись, но на символическом уровне они превратили Белгород в поле боя и нам остается только причитать)… Вышибить врага из колеи можно только резкой успешной эскалацией. К сожалению, наше военное планирование таково, что мы не можем вызвать даже шок-эффект. Например внезапно взяв крупный райцентр».

Питерский журналист Дмитрий Борисенко считает слова Пескова предвестником второй волны мобилизации.

«Практически уверен в том, что нас ждет вторая волна мобилизации. До выборов эта тема, по понятным причинам, не поднималась, но теперь начинается подготовка общественного мнения. Видимо в Кремле сделали ставку на военный вариант выхода из сложившейся ситуации».

Такой же прогноз и у социолога Сергея Задумова.

«Но дело сдвинулось с мертвой точки. Песков всегда был умеренным. А тут заговорил как Медведев. Так что ожидайте простых решений. Не путать с «непростыми». Возможна частичная мобилизация и усиление военного давления».

Политолог Татьяна Становая полагает, что слова Пескова предвещают изменения и во внутренней политике.

«Конечно, де факто СВО стала войной давно (а для многих всего ею и была). Но это некий такой психологический рубеж, за пределами которого спрашивать и с населения, и с элит будут по-другому, чем в период проведения СВО».

Канал военкора Семена Пегова прогнозирует такие последствия:

«Мы признали реальность. С этого момента наши действия начнутся в полную мощь. Мы ведем войну и ее надо выиграть. Не может часть страны жить в состоянии мира, когда другая часть воюет. Сейчас на фронт должны работать все. И только так эта война закончится быстро и с минимальными потерями с нашей стороны».