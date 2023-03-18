Кремль впервые сообщил о создании музея Новороссии
В девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин посетил Севастополь, где проинспектировал масштабную стройку по расширению Херсонесского заповедника.
В рамках проекта силами строителей Минобороны возводится несколько крупных объектов – филиал «Артека», художественное училище, а также музеи, паломнический центр. Пресс-служба Кремля сегодня впервые сообщила, что комплекс будет включать и музей Новороссии – помимо Античности, Византии и Крыма.
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Дорогостоящие строительные работы, которые ведутся ударными темпами, а также визит главы государства демонстрируют отношение Кремля к угрозам Украины по захвату Крыма.
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