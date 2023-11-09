Кремль выиграл первый раунд электорального цикла в Молдове – прозападный пропагандист

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Если разбить выборный цикл на раунды, у нас три раунда: первый раунд – местные выборы, второй – президентские, и третий – парламентские выборы. И с одной стороны, сражается проевропейская команда, а с другой – Кремль со своими сателлитами в Молдове. Проевропейская команда первый раунд проиграла, Кремль – выиграл.

Об этом в своём видеоблоге “Nota bene” сказал известный молдавский прозападный пропагандист Виталий Андриевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С его точки зрения, главный итог выборов – это изоляция партии Майи Санду «Действие и солидарность».

«214 примаров (глав местных администраций), 25% из общего числа – победа? Да, для любой другой партии, кроме правящей, где свой президент, своё правительство, своё большинство в парламенте – это была бы победа. Для PAS это не победа. Ну, предположим, во втором туре они ещё где-то доберут до 30%. Вроде бы, хорошие цифры. Это где-то 300 примаров при удачном раскладе. Но, учитывая количество проживающих избирателей, это небольшие населенные пункты. Особой победы в этом нет. И надо признать, что эти достижения связаны с тем, что сняли партию «Шанс». Они расчистили себе дорогу в этих населённых пунктах. Я думаю, если бы «Шанс» сохранился, процент был бы намного ниже», – отметил Андриевский.

Прозападного идеолога поразило и возмутило, что правящая партия в четырёх районах – три района Гагаузии и Тараклийский район (где проживают национальные меньшинства, голосующие за левые и пророссийские силы – прим.) – вообще не выдвигает своих кандидатов.

«Они что, их вычеркнули? В политической жизни нет ни Гагаузии, ни Тараклии? Как такое возможно? Почему вы не работаете в этом регионе?», – негодует Виталий Андриевский.

Он отметил, что партия Санду проиграла большинство муниципий:

«Только в 1 из 11 у них есть шанс выиграть во 2 туре. А все эти крупные города, если будет проведена административно-территориальная реформа – будущие административные центры. Представляете: партия власти проигрывает все административные центры! Даже не знаю, как это прокомментировать. И даже пригороды Кишинёва проиграли! А ведь это всегда была опорная база проевропейских, унионистских партий, противостоящих пророссийским силам. И вот так бездарно всё отдать!».

Пропагандист прокомментировал и победные реляции партии Санду об успехах на выборах в районные советы, где они в 19 районах набрали больше, чем другие партии.

«Я обращаю внимание: не абсолютное, а относительное большинство! То есть самостоятельно они не могут сформировать свою власть ни в одном районе», – отметил эксперт.

Андриевский обратил внимание и на численное падение поддержки партии Майи Санду.

«Они получили 305 тысяч голосов. Но на досрочных парламентских выборах на правом берегу Днестра они получили 588 тысяч. На президентских Санду только на правом берегу – без левого берега, без заграницы – получила 700 тысяч. Да, говорят, явка на местных выборах была низкой. Да, на президентских и парламентских они получили бы больше. Но не только они, но и их конкуренты тоже получили бы больше. И мы не знаем, насколько бы увеличился результат PAS, а насколько – других партий, особенно если бы не сняли Шанс», – комментирует Андриевский результаты местных выборов.