Кремлю пока не до Алиева. Но «красную линию» он пересёк – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ильхам Алиев своим хамским поведением и демонстративной поддержкой Зеленского добился того, что стал для Кремля в один ряд с русофобским режимом Майи Санду.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия сейчас проводит СВО и пытается отмахаться от этой проблемы. Но это не значит, что зарубку в Кремле по поводу Ильхама Алиева не сделали. Он мог делать всё, что угодно, но его демонстративные заигрывания с Зеленским и с Украиной – они пересекли красную линию. Я убеждён, что определённые действия, по началу торгово-экономические, а потом и иные Россией в отношении Ильхама Алиева будут предприняты», – сказал Пилько.