Кремлю пока не до Алиева. Но «красную линию» он пересёк – эксперт
Ильхам Алиев своим хамским поведением и демонстративной поддержкой Зеленского добился того, что стал для Кремля в один ряд с русофобским режимом Майи Санду.
Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия сейчас проводит СВО и пытается отмахаться от этой проблемы. Но это не значит, что зарубку в Кремле по поводу Ильхама Алиева не сделали. Он мог делать всё, что угодно, но его демонстративные заигрывания с Зеленским и с Украиной – они пересекли красную линию.
Я убеждён, что определённые действия, по началу торгово-экономические, а потом и иные Россией в отношении Ильхама Алиева будут предприняты», – сказал Пилько.
«В отношении Азербайджана уже всё понятно. Конечно, в Москве он будет рассматриваться как нейтральное государство, но далее – нет. Враждебный политический режим.
Первое место Украина, а вторую и третью строчку держат режимы Майи Санду в Молдавии и режим Алиева в Азербайджане», – подчеркнул эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: