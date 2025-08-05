Кремлю пора готовиться к войне – финансист Рейгана
Резкая смена риторики и политики Дональда Трампа говорит о том, что России пора готовиться к войне, а европейские города могут оказаться под ударом.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такая смена риторики Трампа говорит Кремлю, что они должны готовиться к войне. Всё к этому идёт. И поэтому в какой-то момент русские начнут готовиться к войне. На самом деле, я думаю, они уже начали.
Недавно Путин объявил, что их новая ракета, такая мощная, обладает силой ядерного оружия, но не является ядерной. Она уже в производстве и будет поставляться в войска. Ну, это меняет правила игры. Теперь можно уничтожить город, не производя радиоактивные материалы», – сказал Робертс.
По его словам, ситуация для европейских стран, где размещено американское ядерное оружие, очень серьезная.
«И поэтому со стороны Трампа безответственно нагнетать обстановку на ядерном фронте, отправлять больше ракет в Европу и подводные лодки.
Если русские решат, что конфликт неизбежен, то все эти объекты, включая подводные лодки, будут уничтожены. Я подозреваю, что русские знают, где находятся эти подводные лодки, а если нет, то скоро узнают. И русские смогут уничтожить их своими подводными лодками.
Так что это просто глупая ситуация, и все из-за контроля над внешней политикой США, которого добились неоконсерваторы, и их способности навязывать Вашингтону доктрину Вулфовица в качестве американской внешней политики», – подытожил о
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