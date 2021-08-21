Кремлю предложили провести «Беловежскую платформу»

21.08.2021 00:03 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На Украине полностью зачищены все потенциально пророссийские силы – как русское подполье, так и парламентская оппозиция, готовая к сотрудничеству с Москвой. Фактически, президент Украины Владимир Зеленский завершил работу своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Смерш» заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Киев не имеет какого-то реального не то что подполья, а даже напряжения. На территориях типа Харькова и Одессы полностью закручены все гайки, режим удерживается силами «активистов». Никаких проблем для Украины на сегодня в этих местах нет», – сказал Васильев.

Он обратил внимание и на то, что не сработал сценарий создания легальной парламентской силы, готовой к налаживанию отношений с Москвой.

«Ставка, что придёт какая-нибудь российская сила, один прекрасней политик, другой, выиграют выборы, накупят телеканалов – эта ставка именно при Зеленском была полностью разгромлена. При Порошенко была полностью аннулирована некая возможность влиять на ситуацию на местах, было ликвидировано русское сопротивление. А при Зеленском ликвидировали публичную, легальную оппозицию. Ей обрубили всё что можно, задавили санкциями, и так далее», – резюмировал экс-депутат.

Ведущий программы Сергей Веселовский считает, что России пора применять радикальные шаги, и поводом для этого может стать проведение в Киеве саммита «Крымская платформа», участники которого будут оспаривать территориальную целостность РФ.

«Когда Киев обвиняет нас в том, что какие-то «путинские агенты» в Верховной раде Автономной Республики Крым проголосовали за проведение референдума о независимости Крыма, мы навстречу можем сказать: «Ребята, а ведь когда-то в Беловежской пуще собрались три утырка-вурдалака, которые воспользовались ситуацией и сделали примерно то же самое». Давайте мы проведём «Беловежскую платформу», на которую соберём представителей бывших союзных республик, и на весь мир заявим – если вы считаете Крым частью Украины, то мы готовы вернуться. Но тогда давайте вернёмся чуть глубже в прошлое, и тогда «Беловежская платформа» примет резолюцию, с которой обратится в ООН – верните нам то, что сепаратисты и агенты влияния Запада устроили в 1991 году», – предложил Веселовский.

Александр Васильев согласился с ведущим, подчеркнув, что это может быть одной из успешных стратегий.

«Апеллировать к этому, конечно, нужно», – резюмировал историк.