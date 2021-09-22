Кремлю предложили усилить охрану Зеленского

22.09.2021 17:47 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Сегодняшнее покушение на жизнь советника президента Украины Сергея Шефира может быть спецоперацией британской разведки.

Такую версию в своем телеграм-канале высказал российский политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Криминальные разборки в ближнем кругу Зеленского показывают, насколько он близок к досрочной отставке. Если «антиолигархический пакет» не будет принят, американцы уберут Зеленского, так как он мешает им управлять «плацдармом» по имени Украина так, как им заблагорассудится. Угроза физического устранения Зеленского должна сейчас сильно встревожить Кремль. Mi-6 вновь подняла из небытия «дело Литвиненко» совсем не случайно», – написал Жаров.

В Кремле не скрывают огорчения по поводу инцидента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о покушении тяжелым вздохом.

«К сожалению, в наше время на Украине что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки излишне экзальтированно эмоционального состояния», – сказал Песков.

Влиятельный российский телеведущий Владимир Соловьев уверен, что в ближайшее время украинские власти выдвинут версию о «российском следе».

«Очевидно, что будут как всегда искать «русский след», при этом выдвинут версию, что задача «отвлечь от антироссийского выступления» Зе в ООН. На объективность рассчитывать не приходится. Ни одно громкое преступление не было доведено до судебного решения», – написал он.

Либеральный политолог Станислав Белковский полагает, что выдвижение версии «русского следа» обернется фарсом. Он напоминает инсценировку убийства в Киеве беглого журналиста Аркадия Бабченко, который в итоге превратился во всеобщее посмешище.

«Альтернативная версия – римейк «дела Бабченко». Которое, как мы знаем/помним, закончилось плохо для всех его организаторов и исполнителей. П. А. Порошенко с треском проиграл президентские выборы, Бабченко превратился в ходячий труп навсегда», – считает Белковский.

Политолог Марат Баширов проводит параллель с российским резонансным покушением, совершенным в 2005 году на тогдашнего руководители РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Тогда был осужден бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, но общественное мнение сочло инцидент инсценировкой.

«История с обстрелом автомашины советника президента Украины Шефира под Киевом напоминает мне обстрел машины Чубайса в 2005 году под Москвой. И там, и там стреляли, не попали, всех возбудили. В России последствия были «системные». Именно системные, значит, и в Украине будут такие же», – полагает Баширов.