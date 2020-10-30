«Кремлю указали на двери из Закавказья» – Стрелков

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Турция сделала Азербайджан своим фактическим сателлитом, что грозит открытым фронтом на границах с российским Дагестаном.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, с учетом большого количества выходцев из Азербайджана, проживающих в РФ, эта ситуация крайне опасна для России.

«Фактически Кремлю указали на двери из Закавказья. Азербайджан стал сателлитом Турции, причем совершенно откровенно. Соответственно, вся азербайджанская диаспора – это теперь агентура Турции. А учитывая, что Эрдоган открыто говорит о том, что Крым надо бы вернуть сначала Украине, а потом, возможно, и Турции, о том, что Донецк и Луганск – это территория Украины и что они должны быть возвращены, он об этом открыто заявляет.

Раньше это говорил вице-президент, председатель парламента, сейчас об этом сам Эрдоган говорит. Мы фактически получаем зачаток закавказского фронта, восточно-кавказского, вернее, на границах Дагестана. И многомиллионную потенциальную пятую колонну в Российской Федерации», – заявил Стрелков.