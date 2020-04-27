Кремни с неба по Дудю

27.04.2020, Севастополь, Платон Беседин

Юрий Дудь вывалил в сеть очередной ролик. На этот раз о Кремниевой долине – той самой, где IT-технологии достигли небывалых высот, а люди живут, будто не в раю даже, а в его luxury-части.

Любопытно почитать комментарии к этому видео Дудя. Хомячки, как всегда, вещают о том, сколь печально жить в России и как замечательно в США. Пора, мол, валить, угу. Ну и добавляют: «Это лучшее мотивирующее видео, что я видел(а)». Ничего нового – для того Дудь и снимает свои ролики.

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Хотя стоит признать, что в новом видео есть некоторая – небольшая – разносторонность. Появляются, к примеру, люди, которые не заявляют прямым текстом «Валим», а подводят к этому осторожно. Есть и прекрасное свидетельство о чудовищном социальном расслоении, когда на одной стороне – бунгало за 5 миллионов долларов, а на другой, через дорогу – трущобы. Правда, Дудь тут же сглаживает крамолу: зато тут такое классное оповещение полиции. Ну-ну.

Понятно, что ролик этот делался до коронации известного вируса. Но всё равно ужасно комично смотрится вечный лейтмотив Дудя и таких, как он: мир без границ, все они давно стёрты. Ведь как раз-таки сегодня мы понимаем, что прежний мир без границ не состоялся. Он и был, на самом деле, всегда невозможен, а являлся лишь таким себе симулякром. Сегодня это видится и чувствуется особенно явно.

Реально же мир – ментально и социокультурно – движется к Средневековью, пусть и завёрнутым в прогрессивную упаковку, но Средневековье остаётся Средневековьем, сколько модных девайсов и гаджетов в него не напихай. И то, что пытаются замаскировать под кризис экономический – есть кризис цивилизационный, духовный.

И одну из главных причин данного кризиса иллюстрирует сам Дудь. Потому что, как писал Бонхеффер, глупость страшнее злобы. А если к ней добавляется подлость и заказ, то выходит совсем печально. Ведь очевидно, если ты чуть умнее школоты и чуть порядочнее рядового хейтера, что Дудь вещает зрителям лишь часть правды, крохотную часть. Ну, вот приехал бы на Рублёвку журналист и рассказывал, как круто здесь жить. Рассказывал о тех богатеях, которые получили миллионы долларов в 90-е. Мол, им это удалось. А сколько спилось и повесилось? Или Россия – это только Рублёвка?

Так и в США. На одну историю успеха – сотня неуспешных. И большинство из тех счастливчиков, luckies, которые показаны в фильме, состоялись уже в России. И образование, кстати, они тоже получили у нас. Выходит, не так всё и плохо?

Это, собственно, не отрицает той аллегории, которую приводит в ролике один из героев, рассказывая о том, что негде в России играть, когда все столы заняты мужиками с домино – то есть негде развернуться в бизнесе. Менять подобную ситуацию надо, но только непрекращающейся хулой этого не сделаешь.

И, к слову, менять ещё надо вот что. Когда на деньги беглых олигархов нам вдувают – «Юрий будет вдудь» – полуправду, а нам нечего противопоставить, то это совсем грустно. Хорошо бы не сыпать проклятиями, а снять своё достойное кино – ладно, ролик – о том, как обстоят дела в России, и тоже мотивировать, да. Так сказать, выложить факты на стол и отправить не слишком честного и сообразительного персонажа туда, откуда он пришёл – в вольер, где неудачники врут друг другу, теша себя историями о том, как хорошо будет на том берегу. Даже, если и берега этого не видно.

Дудь ведь тоже зарабатывает в России. Так чего он не свалит туда, где всё хорошо?