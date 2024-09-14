Режим просроченного украинского президента Владимира Зеленского уде не скрывает своей тесной связи с террористами всего мира.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крепнут связи киевского режима с мировым терроризмом. О том, как клика Зеленского помогает террористам в Сахель, мы узнали на прошлом заседании по поставкам западного оружия от постпреда Мали», – сказал дипломат.

«Как вы все помните, из-за действий и заявлений Киева Мали, Нигер и Буркино-Фасо уже разорвали дипотношения с Украиной. Кроме того, как сообщают турецкие СМИ, в конце июня в Идлибе состоялась встреча представителей Киева с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», которым режим Зеленского предложил поставлять дроны в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, которые могли бы участвовать в боевых действиях против России», – подытожил Небензя.