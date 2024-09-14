«Крепнут связи киевского режима с мировым терроризмом» – Небензя

Максим Столяров.  
14.09.2024 00:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, ООН, Терроризм, Украина


Режим просроченного украинского президента Владимира Зеленского уде не скрывает своей тесной связи с террористами всего мира.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим просроченного украинского президента Владимира Зеленского уде не скрывает своей тесной связи с террористами...

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«Крепнут связи киевского режима с мировым терроризмом. О том, как клика Зеленского помогает террористам в Сахель, мы узнали на прошлом заседании по поставкам западного оружия от постпреда Мали», – сказал дипломат.

«Как вы все помните, из-за действий и заявлений Киева Мали, Нигер и Буркино-Фасо уже разорвали дипотношения с Украиной. Кроме того, как сообщают турецкие СМИ, в конце июня в Идлибе состоялась встреча представителей Киева с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», которым режим Зеленского предложил поставлять дроны в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, которые могли бы участвовать в боевых действиях против России», – подытожил Небензя.

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