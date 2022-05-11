«Крест истории ложится на плечи простого русского человека» – протоиерей о спецоперации Z

Новости Украины

Спецоперация РФ на Украине – это большая ответственность, которую взял на себя русский солдат, чтобы остановить тотальное сползание человечества в Ад.

Об этом заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началось то последнее, что началось (СВО РФ – ред.), ведь для людей простых, для верующих людей, самое страшное было – а Бог где? Это от Бога или не от Бога или что это вообще такое? Мы вообще делаем то, что Бог благословили или не благословил? Это самый страшный вопрос. Они серьёзные, они сложные – и вроде бы всё на поверхности, всем кажется, что всё ясно… А мы на чьей стороне – на божьей или не на божьей? Мы как раз на самой божьей, раз мы здесь чувствуем на себе тяжесть всенародную этого Божьего избранничества, когда нам всем говорится – вы обязаны остановить это тотальное сползание человечества в Ад. Оно почти неостановимо, но вы, пожалуйста, останавливайте. И мы взяли и влезли в это. И сползание реально остановилось. Вы знаете, Вавилонскую башню строить перестали», – констатировал протоиерей. Он подчеркнул, что, как это часто было в истории, Господь на наших глазах остановил строительство Вавилонской башни руками русского солдата. И проблемы в ходе этой миссии каждый раз остаются те же.

«Причём простого русского солдата, ни какого-то былинного Ильи Муромца или Добрыни Никитича, а простого парня из Пензы или Улану-Удэ, или Республика Саха, или с Красноярска – простого сержанта, простого лейтенанта. Зачастую пожертвовавшего своей кровью. Взял Господь в наше расслабленное время, когда никто ни во что не верил. Вдруг нам поднял архетип. Мы же живём во времена воскрешения архетипов. Оказывается солдат – храбр. Офицер – подготовлен и умён. И оба готовы умереть, если нужно. Оказывается и тот, и тот женат. И жёны их, сдерживая слёзы, перекрестили их и отпустили на войну, не устраивая, истерик, как настоящие офицерские жёны: «Раз надо, значит надо, я буду молиться за тебя». И, оказывается, интенданты и снабженцы опять проворовались, и у солдат не хватает берцев, а в кашу не докладывают масло, опять уже в 115-й раз в нашей истории. Опять у шинели рваные нитки, опять патрон в патронник не загоняется, потому что на заводе спортачили. Опять что-то нужно покупать силами народа. Опять народу надо скинуться, чтобы залатать в военном бюджете – проворованные, прогрызенные крысами, которые в мирное время разворовали военный бюджет, опять в 148-й раз. Опять народ скинулся, и купили то, что нужно – медицинские аптечки, броники, тепловизоры, коптеры, ещё какие-то вещи. Опять на народные копейки латаются дыры, проворованные людьми, которые достойны расстрела. Опять, как в Крымскую войну, как в Первую мировую войну. Опять происходит то же самое. Опять крест истории ложится на плечи простого русского человека», – рассказал Ткачёв.