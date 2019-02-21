Крест Мазепы спичрайтеру, не мешающему Порошенко быть собой

21.02.2019, Киев, Александр Ростовцев

20 февраля в честь грянувшей пятой годовщины «революции гидности», или просто начала кровавой бойни на «Евромайдане», «Його Высокоповажнисть» Порошенко вздумал осыпать медальками почти два с половиной десятка «гиднюков» и «майдаунов». «За гражданское мужество и самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, плодотворную общественную и волонтёрскую деятельность», – как говорится в соответствующем указе укропенфюрера.

Орденом «За заслуги» III степени отмечены восемь трубадуров «Евромайдана» из числа деятелей культурки. Ещё тринадцать майданных павианов награждены орденом «За мужество» III степени (двое посмертно). Ордена княгини Ольги III степени удостоились волонтёрка Зоя Кузьменко и меджлисовская «крымсоска» Тамила Ташева.

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Но самое смачное награждение Крестом Ивана Мазепы Порошенко приготовил своему внештатному советнику и спичрайтеру Олегу Медведеву, в настоящее время занятому медийным облагораживанием вусмерть изгаженного образа Пети в президентском избирательном штабе.

Крест Мазепы – награда весьма интересная и примечательная. Основана ровно 10 лет назад «оранжевым» президентом Ющенко. Вручается «за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государствообразующей, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности». Справедливости ради, всё это выспренное словоблудие можно было легко заменить кратким и ёмким определением: «наиболее скользким, гнилым и беспринципным представителям украинской власти». Новым «мазепам», короче.

В принципе, Крест Мазепы можно цеплять на любую выдернутую наугад шельму из послемайданного властного гадюшника – не ошибёшься. Но раз уж награждать «за заслуги», то трудно найти более скользкого и беспринципного «мазепу», чем Олега Медведева, советника и спичрайтера Порошенко.

Итак, Олег Медведев, родился в 1969 году в Лисичанске (Ворошиловградская область, УССР). В 1994 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Ещё студентом, с 1990 по 1992 годы работал корреспондентом ИА «Постфактум». С 1991 по 1994 годы – корреспондент и парламентский обозреватель издания «Коммерсант». С 1994 по 2001 годы – собкор в Москве, директор московского бюро, главный редактор газеты «Киевские ведомости», редактор отдела экономики и политики, шеф-редактор журнала «Деловые люди».

В 2001 году Медведев завершает свою московскую карьеру и неожиданно всплывает в Киеве, но уже не как журналист, а как главный пиарщик партии «Яблоко» и его скандального лидера Михаила Бродского, игравших в украинской властной тусовке роль политических клоунов.

Покинув Бродского, с 2003 по 2011 годы Медведев лихорадочно мечется между предвыборными штабами Ющенко и Тимошенко, надолго застревая в БЮТ.

В ходе президентских выборов 2014 года физиономия Медведева мелькает уже в избирательном штабе Порошенко. В июле 2014-го, указом Пети Медведев назначен внештатным советником президента Украины.

В общем, перед наблюдателями предстаёт гражданин с развитой чуйкой, прекрасно улавливающий, куда дует ветер и с какой стороны бутерброда масло намазано гуще.

Качество работы советника и спичрайтера говорит само за себя: именно его словами Порошенко разговаривает с народом Украины, с высоких трибун и с иностранными лидерами. Если не считать наиболее отмороженных «порохоботов», для которых любые словоизвержения любимого босса – всё равно, что зажигательные речи Цицерона, у подавляющего большинства слушателей речи Порошенко вызывают смех, стыд, осуждение. Так не должен разговаривать лидер не самого маленького европейского государства, но он так разговаривает, потому что соответствующие речи ему пишет спичрайтер и даёт советы советник, кавалер Креста Мазепы.

Перечислять петину бредятину не имеет смысла – ею забит весь интернет.

Читая или слушая высказывания Порошенко, возникает образ не президента и благородного отца нации, а неприкрытого лохотронщика, побирушки, лжеца, дурака и холуя в одном флаконе. Но, судя по всему, любителя рваных носков, носителя штанов задом наперёд и заправленного в ширинку пиджака, имидж свиньи в костюме вполне устраивает.

Иначе говоря, Медведев просто не мешает Пете быть самим собой. Связка Порошенко и его главный спичрайтер работает по принципу анти-Карнеги: «как отпугивать окружающих и вызывать отвращение у людей».

Следует сказать, что и сам советник и пиарщик Олег Медведев под стать вверенной его заботам персоне. Читая его выступления в прессе и комментарии в соцсети Фейсбук, создаётся впечатление недалёкого человека, случайно попавшего учиться в престижный Институт стран Азии и Африки при МГУ.

В частности, спичрайтер и политтехнолог Медведев вступает в перепалку с Мустафой Найемом под заметкой Найема о трудностях украинского бизнеса.

«Мустафа, тебя ждут в Киеве. Миша в палатках и Коханивский в разгромленном суде. им нужна твоя поддержка, они спасают Украину, а ты по лекциям. Еще бы очки надел», – иронизирует Медведев.

«Олег, ты перепутал ветки. Иди писать мемуары как ты составлял победные речи Юлии Тимошенко после подписания кабальных газовых соглашений с Москвой в 2009 году. Шутник», – отбивается Мустафа.

«Люди по твоему призыву поселились в палатках. Ты уехал, а Егор (Соболев) им еще и морды бьет. Украина после Порошенко – это Украина при Мустафе. Возвращайся и возглавь протест! Не сачкуй. Нельзя всю власть отдавать Мише и Семену. Нужен баланс!», – продолжает нагнетать Медведев.

«Стесняюсь спросить – а я правильно понимаю, что это пишет человек, который метался между Яценюком и Порошенко, а потом вместе с Тимошенко и регионалом Онищенко помог уничтожить Яценюка?)) Угомонись!», – одёргивает оппонента главный майдаун.

К разборкам подключаются многочисленные сторонники «европейской Украины» и матёрый политтехнолог соскакивает с темы.

В конце декабря 2016 года Медведев отметился тупым постом в Фейсбуке, посвящённым вопросу политкорректности Деда Мороза и Снегурочки в современной Украине:

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Являются ли они активной российской агентурой, soft power Кремля? Или это чужое нам наследие угро-финского фольклора? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня. Так надо для профессиональной политической консультации».

Такие вот непростые вопросы терзают сознание советника и спичрайтера Порошенко. И, следует признать, вся эта придурь выливается в конкретные решения. Уже в 2017 году на Украине, в рамках «декоммунизации», началось вытеснение Деда Мороза со Снегурочкой святым Николаем.

Отметился «Вещий Олег» и в скандале вокруг петиного конфетного заводика «Рошен» в Липецке.

Напомним: в 2016 году, президент России Путин, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба «Валдай», объяснил, почему не закрывает Липецкую фабрику, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко: «Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности…» и даже назвал Порошенко инвестором в экономику Липецкой области.

В ответ, Медведев опубликовал ругательный пост в Фейсбуке, в котором назвал предприятие патрона «карамельной фермой» и пожелал ей сгореть синим пламенем, запустив идиотскую «утку», будто это Путин мешает «Рошен» и не даёт Ротшильдам продать конфетный заводик в Липецке.

Наконец, в августе 2016 года Украина из партийных деклараций узнала, что спичрайтер Медведев один заколачивает денег в семь раз больше, чем весь аппарат партии Блок Петра Порошенко – 140 тыс гривен против 20,6 тысяч.

В общем, президент и его советник-спичрайтер – два сапога-пара. И оба – на левую ногу. Два скользких мерзавца нашли друг друга. А Крест Мазепы обрёл своего достойного кавалера.