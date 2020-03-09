09.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Религия, Россия, Сербия, Церковь, Черногория
Просмотров:

Крестный ход СПЦ прошел в Цетине вопреки запрету властей




В Черногории, чтобы не провоцировать конфликт с полицией, верующие вместе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием прошли не по центральным улицам, а от Цетиньского монастыря до часовни в Чипуре.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Характерно, что в день крестного хода в Цетине – резиденции Черногорских и Приморских митрополитов, выпал снег, и сама лития совпала с праздником Торжества Православия.

митрополит Амфилохий в центре в окружении иподиаконов

«На протяжении 30 лет в Цетине в этот день проходят литии, традиция крестного хода, которая началась в 842 году в Царьграде, когда пришла победа православия и иконы были возвращены православным храмам (была побеждена ересь иконоборчества – ред.), – отметил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович. – Политикам следует помнить, что каждая власть – временная. Черногория – не они, и церковь – не я, но эти люди говорят языком Божиим, и голос этого народа – глас Божий».

Также владыка Амфилохий отметил, что среди собравшихся нет «партизан и четников», тем самым давая понять, что на крестном пути сербский народ уврачевывает кровавый раскол, который произошел в годы гражданской войны, проходившей в Югославии одновременно со Второй мировой войной.

«Тут потомки и одних, и других, которые если проявят волю, станут братьями друг другу, примирятся один с другим, и простят друг друга», – добавил митрополит Черногорский и Приморский.

В крестном ходе в Цетине приняли участие несколько сотен человек, возглавил его ректор Цетиньской семинарии отец Гойко Перович.

Чтобы не провоцировать конфликт с полицией, ранее запретившей литию «из соображений безопасности», ход прошел от Цетинского монастыря до часовни в районе Чипур, возведенной на останках средневекового монастыря Црноевичей, и обратно.

крестный ход выходит из часовне в Чипуре

Напомним, что свое решение местное МВД объяснило позицией местных националистов, пообещавших не допустить проведения крестного хода Сербской Православной Церкви.

В минувшее воскресенье массовые протестные крестные ходы состоялись во многих городах и населенных пунктах Черногории: Подгорице, Даниловграде, Которе, Андриевице, Баре и других.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть