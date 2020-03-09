Крестный ход СПЦ прошел в Цетине вопреки запрету властей

09.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В Черногории, чтобы не провоцировать конфликт с полицией, верующие вместе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием прошли не по центральным улицам, а от Цетиньского монастыря до часовни в Чипуре.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Характерно, что в день крестного хода в Цетине – резиденции Черногорских и Приморских митрополитов, выпал снег, и сама лития совпала с праздником Торжества Православия.

митрополит Амфилохий в центре в окружении иподиаконов

«На протяжении 30 лет в Цетине в этот день проходят литии, традиция крестного хода, которая началась в 842 году в Царьграде, когда пришла победа православия и иконы были возвращены православным храмам (была побеждена ересь иконоборчества – ред.), – отметил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович. – Политикам следует помнить, что каждая власть – временная. Черногория – не они, и церковь – не я, но эти люди говорят языком Божиим, и голос этого народа – глас Божий».

Также владыка Амфилохий отметил, что среди собравшихся нет «партизан и четников», тем самым давая понять, что на крестном пути сербский народ уврачевывает кровавый раскол, который произошел в годы гражданской войны, проходившей в Югославии одновременно со Второй мировой войной.

«Тут потомки и одних, и других, которые если проявят волю, станут братьями друг другу, примирятся один с другим, и простят друг друга», – добавил митрополит Черногорский и Приморский.

В крестном ходе в Цетине приняли участие несколько сотен человек, возглавил его ректор Цетиньской семинарии отец Гойко Перович.

Чтобы не провоцировать конфликт с полицией, ранее запретившей литию «из соображений безопасности», ход прошел от Цетинского монастыря до часовни в районе Чипур, возведенной на останках средневекового монастыря Црноевичей, и обратно.

крестный ход выходит из часовне в Чипуре

Напомним, что свое решение местное МВД объяснило позицией местных националистов, пообещавших не допустить проведения крестного хода Сербской Православной Церкви.

В минувшее воскресенье массовые протестные крестные ходы состоялись во многих городах и населенных пунктах Черногории: Подгорице, Даниловграде, Которе, Андриевице, Баре и других.