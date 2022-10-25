«Кричащие орлы» в Румынии – угроза не столько для РФ, сколько для Зеленского» – Евстафьев

25.10.2022  18:53 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Киевские власти могут, наконец, допроситься миротворческого контингента на территорию Украины, только велика вероятность, что режиму Зеленского это очень не понравится, потому что «миротворить» будут именно их.

Об этом в эфире News Front заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти могут, наконец, допроситься миротворческого контингента на территорию Украины, только велика вероятность, что...

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«Воздушно-десантная дивизия «Кричащие орлы» введена на территорию Румынии, и командиры её говорят, что готовы по первому приказу войти на территорию Украины. Сразу же возникает мысль, что это против нас. А может, эта дивизия как раз-таки для того, чтобы поставить в стойло этого бешеного поросёнка – Украину?», – спросил ведущий.

«Это одна из самых декорированных дивизий, в американских ВС их две – 82 и 101 воздушно-штурмовая. Но при интенсивности боевых действий, которая есть сейчас на Украине, хватит её на месяц. Причём, в данном случае погибших и раненых нельзя будет объявить пропавшими без вести, дезертирами, как это действует для ВСУ. Нет, придётся вывозить в США, паковать гробики.

Дивизия классная, дивизия для первого удара, для захвата плацдарма, дивизия для зачистки города. Дивизия, что называется, для военного переворота где-то. Но она должна иметь второй эшелон. Я его пока не вижу.

Но эта дивизия никогда не перемещается по шахматной доске без решения политического руководства. Решение на перемещение 101-й и 82-й дивизии принимает исключительно политическое руководство, Байден – не Байден, но оно принято не в Пентагоне. Это серьёзный шаг, но на свою клетку, а не на чужую», – сказал эксперт.

«Вот, если там появится развёртывание группировки хотя бы в 100 тысяч натовцев под единым командованием, вот здесь угроза, и это реальная угроза перерастания конфликта в ядерный. Но пока это шаг, который является устрашающим не только для нас, но и в том числе, для Киева. Вы хотели миротворцев? Вот они. А вот где они будут «миротворить», это уже вопрос второй, и решаться он будет не в Киеве и не в Лондоне, как бы хотел Зеленский, а в Вашингтоне, вероятнее всего, весной-летом 2023 года, когда станут понятны конфигурации коалиций на будущих президентских выборах в США», – добавил Евстафьев.

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