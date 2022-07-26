Кричавших «Слава Украине!» сначала отвезли на подвал, а потом – в Крым

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Российский политолог Сергей Марков рассказал о случае перевоспитания молодежи из Мелитополя, изначально настроенной против РФ, но теперь поменявшей свои взгляды.

«Стоят в гражданке трое наших ответственных товарищей. Мимо проходят три местных молодых парня. И весело кричат «Слава Украине!». Ну, троллят так, потому что знают, что русские никого не обижают. Наши несколько обалдели. Но не растерялись, а хвать этих троих и «На подвал». Ничего плохого. Просто сажают за стол и заставляют учить песню «Офицеры». После исполнения ее хором тремя любителями СУГСа, их отпускают домой и предлагают завтра зайти просто чаю попить и поболтать.

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Утром те проходят. Во время разговора выясняется, что трое молодых ребят имеют совершенно дремучие взгляды про Крым. Им по укротв 8 лет рассказывают, как в Крыму все ужасно. Тогда наши говорят: «если хотите, сейчас собирайтесь и сегодня же поехали с нами в Крым. Мы туда едем по делам и вас возьмем. Три дня там все сами посмотрите, мы вам гостиницу снимем». Ребята, – «а что не съездить?». В Крыму 3 дня, и ребята абсолютно шокированы тем, насколько хорошо и богато живут люди в Крыму по сравнению с Украиной. В Крыму, получается, живут уже как в Европе? И все, что укроСМИ и укроначальство им говорили 8 лет о Крыме, – все вранье абсолютное. Ребята возвращаются в Мелитополь и всем рассказывают о Крыме как о райском месте. Они сейчас стали совершенно пророссийскими и работают на подготовку референдума. Сказка? Нет. Чистая правда. Записано со слов нашего коллеги, который только что оттуда и уже сейчас опять там», – утверждает Марков в своем блоге.