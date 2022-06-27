Крик души: Розенбаум, спасибо за Одессу!

Новости Украины

Последним интервью Собчак с Розенбаумом навеяно. В нем Александр Яковлевич сказал: «Когда я вижу, как по Одессе идет человек и кричит «Одэса — цэ Украина!», я точно знаю, что он не одессит. Нет в Одессе людей, которые кричат «Одэса!», их нет просто».

Понимает же, понимает! Даже – несмотря на прошлую дружбу с украинским Гордоном.

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А какая Собчак, мы прекрасно знаем, однако не дура. На что эта не-дура Розенбауму и возражает: «Тут есть факт… есть данные о том, куда эвакуируются люди. Это официальные данные, которые подтверждаются ООН. Больше 95-ти процентов уехало в Европу. И меньше пяти процентов уехало в Россию. И это те люди, которых эвакуировали с Донбасса. Ведь если освобождают от нацистов, почему люди не побежали в сторону освободителей?».

Тут уже и Розенбаум оказался не в теме, ответив: «Если мой дом разрушили, я уже не поеду в ту сторону, которая разрушила мой дом».

То есть ничего, ничего они так и не поняли. А что до Собчак, то я понимаю — либерализм головного мозга, чуждый для наших широт, желание спорить и все такое, но хотя б для вида можно было бы поинтересоваться реальным положением вещей? Так и захотелось воскликнуть: «Собчак, ты там Монтян хоть смотришь?!». Ну из редакторов-то хоть кто-то должен смотреть.

Неужели непонятно, что лидеры общественных мнений — сидят. Участники неформальных собраний вроде «Куликово поле» в Одессе и прочих «антимайданов» по другим городам — сидят. Что с Джангировым и Погребинским, так до конца и неизвестно. Редкие счастливцы, которых выпускают из СИЗО под залог, записывают видосы с покаянными глазами зомби, и сразу становится понятно, что их выпустили после пыток, чтобы они гнали правильную повестку. Фигурантов «Миротворца», рискнувших вырваться хоть куда-то, задерживают не то что на границах — на блокпостах. Еще судьбой Олеся Бузины не мешало бы поинтересоваться…

Только в статистику ООН эти данные не входят, ООН на эти вещи просто начхать. Но в какую же Россию поедут вышеозначенные люди? На ковре-самолете полетят? Как? Эвакуироваться, Ксения Анатольевна, русские люди из Украины могут только в могилу или в тюрьму.

И если уже сам Розенбаум так кстати заговорил об Одессе (хоть кто-то), то расскажу, как начинается день одессита. Если в него «чисто случайно» не летят осколки окна, выбитого взрывной волной, то день начинается с чтения полицейской сводки. Не мудрствуя лукаво — интервью вышло сегодня, значит и сводку я возьму за сегодня, 27 июня.

Итак, например: «Водителя мопеда остановили на Фонтанской дороге. В телефоне у него нашли множество-телеграм-каналов пророссийского характера. Мужчину доставили в отделение полиции».

Или: «На одном из блокпостов патрульные остановили автомобиль, водитель которого был агрессивен и отказывался отвечать на вопросы. В его телефоне обнаружили пророссийские телеграм-каналы и активную переписку с абонентами из страны-агрессора. Его передали следователям. Всего за выходные правоохранители задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором».

И так — каждый день. Каждый божий день, начиная с 24 февраля. Причем, не только в Одессе. Интересно, а знает ли Собчак о том, что если бы я посмотрел ее же программу, да хоть с русофобом Макаревичем, но не с тихим звуком дома под одеялом, а в парке на лавочке, меня бы тоже задержали?.. Потому что там по-русски, потому что там слово «Россия». Собчак, ты сама бы здесь «на подвале сидела». На всякий случай. Потому что «тут хазяин украинэць».

Да, кстати, за видосик Шария какой-нибудь в тележной переписке — тоже туда же, ферштейн???

Ладно, допустим, команда Собчак игнорирует такие темы специально. Но ведь подписота ей верит. А хейтеры наоборот думают — «раз Собчак сказала, что только пять процентов из Украины в Россию уехало, давайте-ка хернем этих бандеровцев ядерной бомбой».

Четыре месяца прошло, а большинство так ничего и не поняло. В частности, что в нас, русских людей на Украине, с двух сторон летят ракеты, а если не прилетают, то к нам все равно намертво пришпилены желтые звезды.

Вот, разве что Розенбаум хоть что-то понял и про Одессу на огромную аудиторию сказал. Спасибо ему за это.