Криминальная обстановка в Одессе превзошла беспредел начала, середины и конца прошлого века

02.06.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Два человека пострадали в результате криминальных разборок, произошедших 2 июня на промтоварном рынке «Седьмой километр».

Утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников торговой точки. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

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Вот честно, не помню такого, чтоб в девяностые, прямо на «седьмом» кто-то в кого-то стрелял. Было, что воровали, купюры заламывали, при обмене валют кидали, но стрельбы не было. Крупнейший на просторах СНГ промтоварный рынок жил по своим нерушимым правилам, не предусматривающим насилия. Именно поэтому, все разборки, убийства и ограбления перемещались за пределы «тучи», «толчка» или как его ещё тогда называли.

О том, что такое «Седьмой километр» сегодня, можно говорить много. Кто-то говорит, что это отдельный город, со своими системами жизнеобеспечения, налогами и градообразующей деятельностью. На улицах этого города расположены не только торговые павильоны, складские помещения и жилые каморки, но и отделения банков, полиции и сама городская администрация. По сути, есть даже своя «миграционная служба». Прямо здесь, на рынке, может легализоваться любой иностранец, принявший решение связать свою жизнь с «Седьмым Километром».

Поэтому неудивительно, что жертвой нападения стал представитель афганской диаспоры. Диаспоры столь многочисленной, что в первые минуты нападения на помощь пострадавшему пришло около сотни соотечественников.

Прибывшая на место полиция так и не сумела ответить на вопрос, что это было. Вероятно, у перестрелки была экономическая подоплёка. Какие-то долги или наоборот. На просторах «Седьмого Километра» вращаются просто невообразимые деньги, у которых всегда есть хозяин, а иногда и несколько. Вопрос в другом, даже такая отлаженная теневая система даёт сбой и начинает походить на украинское государство, где царят беспредел и рэкет.

«Седьмой Километр» лихорадит рокировками на таможнях, чехардой в администрации, амбициями уличных националистов, которые до сих пор так и не сумели поставить под контроль самую денежную структуру Одессы. Да и нет уже тех бандитов, которые, в отличие от правоохранителей, могли обеспечить порядок, безопасность и справедливый авторитетный суд.

То, что происходит на «Семёрке», только отражение, эхо, отголосок того, что твориться в Большой Одессе. Вот сегодня же, камеры на Решильевской зафиксировали ограбление с погонями и стрельбой прямо на одной из главных улиц Одессы. Подобные инциденты уже не занимают первые полосы новостных лент. Грабят все и всех. Прямо из машин на светофорах. С гуляющих прохожих среди бела дня срывают нательные крестики. В престижных магазинах воруют телефоны и кошельки. Всё это не стесняясь. Прямо под камерами. И никакая видеозапись не позволяет найти преступника, который даже никуда не прячется.

А тем временем, в течение дня воры-домушники с перфораторами вскрывают двери квартир в спальных районах, вынося наиболее ценное. Ноутбуки, телевизоры, а иногда и нижнее бельё. И остаются «неуловимыми».

В общем, я всё это видел много, живу давно, Одессу люблю и знаю, но что бы совсем так, то за город обидно. Никакой романтики воровской, одно жлобство. Понаехали.

А ещё мне иногда удивительно, как мы тут в России, оставляем деньги и телефоны на песке, ныряя в море. Как в магазинах мы кладём кошельки на прилавок, пока выбираем товар. Как беззаботно на ночной улице даём позвонить со своего телефона. И главной угрозой общественно безопасности считаем IC3PEAK, истерящую из тонированной семёрки цвета «баклажан».