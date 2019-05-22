Криминальный молдавский политик рассказал о «страшной ситуации» Додона

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон разрывается между своим «реальным хозяином» олигархом Владом Плахотнюком и Кремлем, который запрещает партии социалистов Додона вступать в коалицию и создавать правительство с Демократической партией Плахотнюка.

Об этом в эфире молдавского TV8 заявил беглый молдавский политик Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Додона страшная ситуация. Он вырос на русских политических фотосессиях, но реальным его хозяином является Плахотнюк. Если он не пойдет с ним на коалицию, он его кидает и очень жестко. Как только будут объявлены досрочные парламентские выборы, в тюрьму попадет половина социалистов и все окружение Додона. Пока Плахотнюк не топит Додона потому, что надеются, что они еще сварят коалицию», – сказал Усатый.

По его словам, Додон якобы тайно посещал Москву, чтобы добиться разрешения на коалицию социалистов и демократов.

«Он пытался жаловаться, что его шантажируют уголовными делами против жены, что у него нет выхода. Он пытался объяснять, что без Плахотнюка у него ничего не получится. Но от русских он мандата не получит. На встречах с разными руководителями Додону было четко сказано: забудьте про коалицию с Плахотнюком. Кредит доверия к нему давно исчерпан. Ослушаться он не может. У Додона большая часть накопленных активов находится в России. Он понакупал квартир в Крыму и в Москве, у него куча участков по всей России», – утверждает Усатый.

Он также опроверг прошедшую в молдавских СМИ информацию о своем объявлении в федеральный розыск в России.

«Это была кампания, организованная СМИ Додона и Плахотнюка. Игорь Додон на коленях ползает по разным силовым ведомствам и вымаливает уголовное преследование касаемо меня. Это нужно ему для того, чтобы партия социалистов набрала большинство как единственная на левом фланге», – сказал Усатый.

В Молдове Усатый с 2016 года находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве и попытке покушения на банкира Германа Горбунцова. Сам Горбунцов фигурирует в нескольких делах – об убийстве депутата Госдумы России Руслана Ямадаева и о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России.

Российские СМИ называют Усатого активным членом «солнцевской группировки».