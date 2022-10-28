Криминальный олигарх Плахотнюк заявил о возвращении в молдавскую политику

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Криминальный олигарх Влад Плахотнюк, прозванный в свое время «хозяином Молдовы», намерен вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью изданию «Трибуна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я решил вернуться в политику Молдовы. Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и мое время пришло», — сказал Плахотнюк.

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Олигарх напомнил, что еще в 2019 году, когда он был вынужден срочно бежать из Молдовы, предрекал, что его оппонентам «все равно не светит власть, они дискредитируют себя».

«Я почти три года не появлялся на публичной арене, потому что хотел дать возможность новой коалиции продемонстрировать свои «навыки». Насколько они преуспели – видно из ситуации в стране. Период снисхождения, предоставленный антиплахотнюковским правительствам, закончился. Теперь моя очередь вернуться к власти и продемонстрировать, как нужно управлять страной во время кризиса», – сказал Плахотнюк.

Высказался он и на тему конфликта на Украине.

«Я – русский. Я был и буду всегда, и с молдаванами. Я прошу прощения за то, что происходит в Украине у украинцев. Раны эти будут заживать. Мы, молдаване, должны быть великодушны и заботиться о беженцах. Мы не можем повлиять на ход военных действий в Украине. То, что там произойдет, зависит от других факторов, от других сил, от других геополитических игроков. Руководство страны не должно заниматься декларативной геополитикой, а заботиться о безопасности людей. Мы ни в коем случае не должны позволить расширение этой войны на территорию суверенной Молдовы», – сказал Плахотнюк.

Судя по интервью, заниматься молдавской политикой он намерен пока дистанционно. Несмотря на плохую репутацию Плахотнюка, даже оппоненты готовы признать его сильные стороны.

«Не политик, конечно, а менеджер. И тоже с сомнительными подходами. Чтобы построить свое и сделать его лучшим, уничтожал конкурентов. Но, как показывает практика, он не худший и хотя бы знает, чего хочет», – написала в своем ТГ-канале тележурналист Елена Левицкая-Пахомова.

«А ведь я месяц назад говорил, что народ уже скучает по временам Плахотнюка и считает, что с ним было лучше», – напоминает политолог Эрнест Варданян.

Плахотнюк бежал из страны после беседы с тогдашним послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Тот убедил его не сопротивляться и передать власть победившим на парламентских выборах партиям условно пророссийского Игоря Додона и прозападной Майи Санду. В урегулировании политического кризиса принимал участие и представитель России – Дмитрий Козак.

12 июня 2020 года апелляционный суд Кишинева оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче ордера на заочный арест Плахотнюка. В Молдове беглого олигарха обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Его связывают, помимо всего прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов (эта сумма составляет более одной десятой годового ВВП страны) со счетов крупнейших банков страны в 2012-2014 годах.

Несколько уголовных дел заведено на Плахотнюка и в России. В августе 2019 Тверской суд Москвы арестовал олигарха заочно по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.

«Вы должны помнить о том, что дела мои были открыты в России, начиная с 2016 года, в результате нашей борьбы за вывод нашей страны из-под влияния России. И уже новые дела появились, когда власть в стране перешла к представителям России», – пояснил этот факт Плахотнюк в интервью «Трибуне».

Летом 2020 года Федеральный суд США отклонил заявление Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что «коррупционные действия Плахотнюка поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове».

2 дня назад США ввели против Плахотнюка персональные санкции.

«Этого эффекта следовало ожидать после стенаний и настойчивости Майи Санду перед иностранными канцеляриями. Вероятно, санкции были введены, чтобы успокоить ее. Однако это не меняет моей решимости вернуться в политику и вывести страну из кризиса», — заявил Плахотнюк.