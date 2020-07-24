Криминогенная обстановка на Украине в разы хуже, чем в девяностые

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за некомпетентности украинского руководства и бессилия правоохранителей теракт в Луцке стал катализатором для аналогичных преступлений по всей стране.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, напрямую эти люди (луцкий и полтавский террористы – прим. ред.) между собой не договаривались, ими не управляли, но связь всё же существует. Луцк был катализатором этих процессов, поскольку мы видим, что преступникам удаётся или избежать наказания, или даже достигнуть своих целей.

Поэтому, к сожалению, ситуация в Луцке открывает начало для многих актов физического насилия, индивидуального террора с использованием оружия, использованием насилия против населения или против сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнул он.

Руслан Бортник добавил, что пока руководство силовых структур не начнёт брать на себя ответственность и ликвидировать нарушителей, террор будет продолжать вспыхивать по всей Украине.

«Пока государство не поставит чёткий заслон, пока террорист не будет убит, поскольку он угрожает другим людям. Может быть, за угон автомобиля нельзя стрелять, но за гранату, поднесённую к полицейскому, стрелять можно. Пока не будет сурового приговора с длительными сроками заключения, к сожалению, эта институциональная слабость, радикализация общества, огромное количество оружия на руках будут генерировать бесконечные акты индивидуального террора.

У нас же сегодня не только Луцк или Полтава. У нас взрыв возле метро «Шулявская», минирование возле метро «Минское», у нас огромное количество сообщений о минированиях. У нас общество живёт в страхе из-за того, что правоохранители не могут поставить заслон, не могут обуздать эту анархию и насилие», – возмутился он.

Также эксперт отметил, что в девяностых руководство МВД было готово брать на себя ответственность за уничтожение криминалитета, а современное руководство нет, и это является причиной того хаоса и анархии, которая творится сегодня на Украине.

«Я не представляю себе, чтобы лет десять назад министр МВД вышел и сказал: «У нас нет права стрелять по автоугонщику». Понимаете, какой это сигнал для сотрудников правоохранительных органов: «Не применяйте законную силу, иначе вы понесёте за неё ответственность, а мы, как руководство, на себя ответственность не возьмём».

Раньше министр, к примеру Кравченко, выходил и говорил: «Мочить их, всех этих людей надо уничтожать, их надо убивать». Так уничтожалась уголовная вольница в середине девяностых.

Министр и руководство МВД брало на себя ответственность за убийство криминальных авторитетов, за убийство особо зарвавшихся преступников. Каждый сотрудник «Альфы» или «КОРДа» знал, что он выполняет свою функцию, а министр его политически прикроет и собак на него не спустит.

К сожалению, сегодня ситуация другая, и складывается впечатление, что в какой-то мере эта анархия и насилие порождены политической позицией руководства правоохранительных органов», – заключил Бортник.