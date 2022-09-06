Кристина Асмус и Татьяна Рудина попали под суд за противодействие СВО

06.09.2022  16:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Культура, Либералы, Россия, Украина
Новости Украины

В Москве сегодня состоялись судебные заседания в отношении двух известных артисток, которые демонстративно не поддержали СВО на Украине.

Первая подсудимая – артистка Татьяна Рудина была оштрафована на 50 тысяч рублей. Еще в 2014 году она подписывалась под коллективным обращением в поддержку майданной Украины, затем участвовала в кампании в поддержку террориста Олега Сенцова, а 24 февраля присоединилась к письму против СВО.


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Аналогичный штраф рискует получить и «звезда» сериала «Интерны» Кристины Асмус, которая 24 февраля написала в Инстаграм: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне». Впоследствии запись была удалена.

Артистка на заседание не явилась, вместо нее пришел адвокат, по ходатайству которого рассмотрение дела перевели в закрытый для прессы режим. Юрист объяснил высказывание Асмус стрессовой ситуацией и заявил, что артистка не попадает под штраф, так как соответствующая статья появилась в законодательстве позже – весной. Решение должно быть вынесено 14 сентября.

Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот считает, что власть предоставляет артистам возможность осознать ошибку, прибегая к довольно мягким наказаниям в первый раз.

«Впереди еще много громких дел. Обращает на себя внимание, как аккуратно действует власть. 15 суток для особо одиозных – как предупреждение для них и остальных… Повлияет ли? На кого-то, безусловно. А для особо упоротых щадящее наказание воспримется слабостью. Ну не расстреливать же их?

… Хочешь быть русофобом? Не за государственный счёт и не за счёт русского народа. Люди хотят торжества справедливости», – пишет Кот.

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