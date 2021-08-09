Критические дни московского «Спартака», или под каблуком

09.08.2021, Москва, Платон Беседин

Что-то дикое и страшное происходит в московском «Спартаке». И если бы не почил культовый сериал X-files, то можно было сделать одну из его серий, посвящённую «красно-белым». Ведь аномалия там, не иначе.

Конечно, почти у всех больших футбольных клубов случались тяжёлые – и даже жуткие – времена. И для «Спартака» они были таковыми, когда клубом рулил сомнительный господин по фамилии Червиченко. Ох, как же его ненавидели болельщики! И ждали, когда он поскорее исчезнет.

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После Червиченко «Спартак» приобрёл нефтяной долларовый миллиардер Леонид Федун. И вроде бы началось всё для клуба относительно неплохо – тогдашний гендиректор Юрий Первак привёз классных игроков: Видича, Кавенаги, Аленичева и других. Но и тут что-то пошло не так. Тот же Аленичев устроил мерзкий скандал…

Замяли? Хорошо, но и дальше у федуновского «Спартака» опять же что-то пошло совсем не так. И ведь не сказать, чтобы владелец не вкладывал деньги, шалил или полностью игнорировал клуб, нет. Но почти всякий раз получалось, как в той песне: «Крокодил не ловится, не растёт кокос…» Если громкий трансфер, то в минус, как с голландцем Гусом Тилем. Если тренер, то, как правило, с провалом. И независимо пришёл в «Спартак» главным мастер Унаи Эмери или ремесленник Мурат Якин.

Ведь когда намечалось что-то путное (завоёвывались серебряные медали чемпионата, к примеру), тут же менялся общий курс развития. Вечная перестройка – это про принцип Федуна. Чемпионский же «Спартак» вообще развалили оперативно. Словно боялись чего.

И как тут ни вспомнить слова Радимова (при всей неоднозначности данной личности): «Может, владелец «Спартака» Федун на самом деле болеет за «Зенит»?». Может…

Как итог, к своему столетию клуб логично подошёл в жутчайшем состоянии: интриги, разборки, скандалы, увольнения – общий разброд и шатание. Вот и в эти выходные «красно-белые» умудрились дома проиграть дебютанту РПЛ «Нижнему Новгороду». Но страшнее тот очевидный бордель-хаос, который творится внутри клуба….

Ощущение такое, будто Федун устал от «Спартака» и, дабы не мучиться, подарил его своей спутнице Зареме Салиховой, известной по модельному бизнесу. Самое мягкое, что говорят о ней – «экспертница». Впрочем, и сама Зарема о своём прошлом немало проговорилась в интервью Собчак. Посмотрите – будет время.

Однако дело тут не в прошлом, нет, но в настоящем. Трагикомедия, да, но спутница Федуна ухитрилась превратить и без того регулярно раздираемый интригами «Спартак» в нечто вроде «Дом-2». После ухода – фактически бегства спортивного директора Попова – все стало ещё хуже. Выяснилось, к примеру, что едва ли не все кадровые решения в команде принимает Зарема. Да как принимает! Из недавно опубликованной переписки мы узнали, что тренеров и игроков она назначает, выбирает их по… гороскопу. Это лишь кажется чём-то неправдоподобным, но если взглянуть на нынешний «Спартак», то станет очевидно: это команда с характером вздорной дамочки.

И тут спрашивается, для чего это все Федину? Хороший вопрос, главный вопрос, но вот ответ можно лишь угадывать. Ведь такой позор заметно обрушивает и стоимость, и престиж клуба. Но может не случайно давно уже ходят слухи, будто Федун в «Спартаке» кто-то вроде засланного вредителя. Или все объясняется ещё проще?

Есть нувориш, дитя 90-х, который развлекается как хочет. И есть у него футбольный клуб, который до поры, до времени развлекал, а потом стал откровенно выматывать. Но и продать-то его особо некому; ведь за очень редким исключением футбольные, да и не только, команды в России существуют за счёт госкорпораций или местных бюджетов. А «Спартак»? Исключение. Нувориши же любят делать своим спутницам дорогие подарки. Зареме же достался, пожалуй, самый жирный. Видимо, перехитрила всех, а сейчас её то ли остановить не хотят, то ли не могут.

И в этом, конечно, тоже есть своя примета времени, дух времени. Когда богатые, что называется, бесятся с жиру, женщины подминают под себя всё, бабий бунт восторжествовал, а холопам остаётся лишь возмущаться. В данном случае «Спартак» – всего лишь зеркало и, надо сказать, очень нужное.