Критический момент для УПЦ. «Конклав» раскола и гласы вопиющих подвижников

По некоторым данным, внутренние раскольники в УПЦ уже разработали план по переходу в ПЦУ. О чем свидетельствуют инсайды и загадочные встречи иерархов.

После того, как Зеленский лишил гражданства м. Онуфрия, встал естественный вопрос: что дальше? Какие шаги предпримут гонители Церкви для ее разгрома и чем на это ответят епископат и паства?

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Что до первых, здесь такая ситуация. После предстоятеля хунта взялась за второе лицо в иерархии – управделами м. Антония. Муссируются слухи о том, что якобы еще в 2009-м он по российскому паспорту ездил в РФ. Некоторые эксперты считают, что режим не остановится и перед арестами, дабы обезглавить Церковь.

Что же касается верующих, большинство из них готово отстаивать ее до конца, а если отберут храмы, то молиться в частных домах, квартирах, гаражах – где угодно. Даже несмотря на угрозы СБУ пресекать такие службы. Все громче возмущаются действиями Зе-клики ВСУшники. К примеру, военмедик и ветеранша Л. Бродецкая обратилась к наркоклоуну с требованием и ее лишить гражданства:

«Недавно вы лишили гражданства митрополита Онуфрия – героя Украины, патриота, на молитвах которого держится вся Украина… в знак глубокого осуждения ваших действий я возвращаю все награды и ордена, полученные за время вашего правления».

Вот, что говорит по данному поводу наш старый знакомый, русский киевлянин Олег:

«Это факт, конечно, отрадный. Он показывает, что в ВСУ нашлись люди, верные Церкви. Их немало, и многие из них уже дозревают до того, чтобы восстать против поганой власти. Но, увы, вся грустная фишка в том, что некоторые из высших архиереев эту самую власть продолжают ублажать, заискивать перед ней. А также в том, что практически раскольнический собор в Феофании в мае 2022-го утвердил линию на разрыв с Матерью-Церковью – РПЦ, не говоря уже об осуждении действий России. Таким образом, в мозгах населения заварилась мутная антироссийская и антицерковная каша, и в немалой степени виноваты тут «феофаниевцы»… Вояки ВСУ благословляются на войну со страной, которая хочет освободить Украину от сатанинской клики и защитить УПЦ. Однако это не помогает избежать репрессий. Хотя, если бы тот же Онуфрий и Синод сразу заявили бы о неприятии действий властей и призвали к защите УПЦ, возможно, такой маховик не раскрутился бы. А теперь мы наблюдаем логическое развитие ситуации…».

Параллельно появилась «стерильная» челобитная ряда епископов к власти в защиту предстоятеля. В ней много красивых слов, с упором на его укропатриотичность. А режим не критикуется вовсе.

Возвращаясь к перспективам, отметим, что после денатурализации состоялась встреча нескольких иерархов, которых давно считают тайным раскольническим «конклавом». Это мм. Хмельницкий Виктор, Львовский Филарет, Барский Варсонофий и ректор КДМА Сильвестр. По приглашению м. Одесского Агафангела они приняли участие в богослужении в Одесской епархии. Православные наблюдатели увидели в этой встрече знак того, что архиереи совещаются по поводу своих дальнейших поступков. Которые представляются такими.

Если мм. Онуфрия и Антония отодвигают с первых мест или даже, не дай Бог, сажают в тюрьму с целью обмена на пленных всушников, то местоблюстителем Блаженнейшего становится Агафангел. Тот самый, который не так давно был горячим сторонником Русской Церкви и России, а теперь превратился в непримиримого их противника. Но и он, будучи в преклонном возрасте, фигура лишь временная. Вероятнее всего, на смену ему придут либо Львовский Филарет либо Хмельницкий Виктор. И вот они-то потянут УПЦ на поклон к Епифану Думенко и фанариотам во главе с Варфоломеем.

А тем временем выливаются ушаты критики на настоящих воинов Христовых – мм. Луку Запорожского и Феодосия Черниговского. За то, что они, в отличие от других подписантов, в обращении к Зе-камарилье стараются называть вещи своими именами и обличать власть. Их голоса похожи на гласы вопиющих в пустыне. Однако будем надеяться, что раскольнической «пустыней» каноническая УПЦ все же не станет…

Подвижник митрополит Феодосий